EUA: Agente do ICE mata motorista em Minneapolis durante ação migratória

247 - Um agente federal de imigração dos Estados Unidos matou a tiros um motorista em Minneapolis, no estado de Minnesota, na quarta-feira (7), durante uma operação de fiscalização migratória. O episódio ocorreu em meio ao aumento das ações federais de controle da imigração determinadas pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e desencadeou protestos nas imediações do local do confronto, segundo autoridades locais e federais.

A presença de agentes fortemente armados levou manifestantes às ruas próximas à cena do tiroteio. De acordo com relatos oficiais, integrantes das forças federais utilizaram munições químicas para dispersar os protestos. A informação foi divulgada inicialmente pela Reuters, citando autoridades e testemunhas que acompanharam os desdobramentos da operação em Minneapolis.

Em publicação na rede social X, a porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Tricia McLaughlin, afirmou que o agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) abriu fogo após um suposto ataque. Segundo ela, “o agente do ICE começou a atirar depois que um ‘manifestante violento’ tentou atropelar agentes do ICE”. Na mesma mensagem, acrescentou: “O suposto autor foi atingido e morreu. Os agentes do ICE que ficaram feridos devem se recuperar totalmente.”

A Reuters informou que não foi possível confirmar de forma independente, até o momento, os detalhes exatos de como o incidente ocorreu. No local, um veículo utilitário esportivo de cor escura foi visto colidido contra um poste, com um buraco de bala no para-brisa e manchas de sangue no encosto de cabeça do banco dianteiro, em uma rua coberta de neve.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, responsabilizou o governo federal pelo aumento da tensão na cidade. Em publicação no X, o democrata afirmou: “A presença de agentes federais de imigração está causando caos em nossa cidade”. Em seguida, completou: “Estamos exigindo que o ICE deixe a cidade imediatamente. Estamos firmes e solidários com nossas comunidades de imigrantes e refugiados.”

Desde o início de seu mandato, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou o envio de agentes federais de imigração para cidades governadas por democratas em todo o país, o que tem provocado reações contrárias de moradores e autoridades locais. Nas últimas semanas, Minneapolis passou a receber essas equipes após alegações de fraude envolvendo imigrantes somalis, grupo que Trump classificou publicamente como “lixo”.

No local do tiroteio também foi visto Gregory Bovino, comandante-geral da Patrulha de Fronteira dos EUA, que já liderou outras ações de fiscalização migratória em cidades como Chicago, Charlotte e Nova Orleans.

Moradora da região, Venus de Mars, de 65 anos, relatou à Reuters ter presenciado os momentos posteriores ao disparo. Ela contou que viu socorristas realizarem manobras de reanimação cardiopulmonar em uma mulher caída próxima a um monte de neve, ao lado do veículo atingido. “Tem havido muita atividade do ICE, mas nada como isso”, disse. Em seguida, desabafou: “Estou com muita raiva. Estou com muita raiva e me sinto impotente.”