Rubio se reunirá com líderes dinamarqueses na próxima semana e sinaliza que não haverá recuo na meta de Trump sobre Groenlândia

Reuters - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quarta-feira que se reuniria com líderes da Dinamarca na próxima semana, mas não sinalizou nenhum recuo em relação ao objetivo do presidente Donald Trump de assumir o controle da Groenlândia, e aliados alarmados, incluindo a França e a Alemanha, estavam trabalhando em um plano sobre como responder a isso.

A tomada militar pelos EUA da ilha ártica, rica em minerais, de um aliado de longa data, a Dinamarca, enviaria ondas de choque através da aliança da Otan e aprofundaria a divisão entre Trump e os líderes europeus.

Em Washington, Rubio disse que se reuniria com os líderes dinamarqueses na próxima semana e que Trump manteve a opção de abordar seu objetivo por meios militares.

Ainda assim, "como diplomata, que é o que sou agora, e no que trabalhamos, sempre preferimos resolver as coisas de maneiras diferentes -- inclusive na Venezuela", disse Rubio aos repórteres quando perguntado se os EUA estavam dispostos a colocar em risco a Otan com uma tomada forçada da Groenlândia.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que uma possível compra da Groenlândia pelos EUA estava sendo ativamente discutida por Trump e sua equipe de segurança nacional.

"Todas as opções estão sempre na mesa do presidente Trump... a primeira opção do presidente sempre foi a diplomacia", disse Leavitt em um briefing regular com a imprensa.

Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, disse que o assunto seria abordado em uma reunião com os ministros das Relações Exteriores da Alemanha e da Polônia no final do dia.

"Queremos agir, mas queremos fazê-lo junto com nossos parceiros europeus", disse ele na rádio France Inter.

Uma fonte do governo alemão disse separadamente que a Alemanha estava "trabalhando em estreita colaboração com outros países europeus e com a Dinamarca sobre os próximos passos em relação à Groenlândia".

Falando sob condição de anonimato, uma autoridade sênior europeia disse que a Dinamarca precisa liderar os esforços para coordenar uma resposta, mas "os dinamarqueses ainda têm que comunicar aos seus aliados europeus que tipo de apoio concreto desejam receber".

A Groenlândia está estrategicamente localizada entre a Europa e a América do Norte, o que a tornou um local essencial para o sistema de defesa contra mísseis balísticos dos EUA durante décadas. Sua riqueza mineral também se alinha com a ambição de Washington de reduzir a dependência da China.

EUROPEUS E CANADÁ APOIAM GRONELÂNDIA

Líderes de grandes potências europeias e o Canadá se uniram em apoio à Groenlândia nesta semana, dizendo que a ilha ártica pertence ao seu povo, depois que Trump renovou as ameaças de tomar o território.

Johannes Koskinen, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento da Finlândia, pediu que a questão fosse levantada na Otan.

Os aliados da Otan deveriam "avaliar se algo precisa ser feito e se os Estados Unidos devem ser colocados em conformidade, no sentido de que não podem ignorar planos acordados conjuntamente para perseguir suas próprias ambições de poder", disse ele.

A próxima reunião do Conselho do Atlântico Norte está marcada para quinta-feira.

O presidente do Conselho da UE, António Costa, disse que a União Europeia apoiaria a Groenlândia e a Dinamarca quando necessário e não aceitaria violações do direito internacional, independentemente de onde ocorressem.

"Obviamente, há uma vontade política real, dadas essas declarações conjuntas dos líderes políticos", disse à Reuters Andreas Osthagen, diretor de pesquisa do Fridtjof Nansen Institute, com sede em Oslo.

"Trata-se de solidariedade política, mas também de autopreservação, pois todos os países ocidentais desejam manter o princípio da soberania do Estado."