EUA designam quatro grupos Antifa europeus como Organizações Estrangeiras Terroristas
A medida marca a primeira vez que organizações vinculadas ao Antifa no exterior recebem tal classificação
247 - O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira (13) que designou quatro organizações europeias associadas ao Antifa como Organizações Estrangeiras Terroristas.
A medida marca a primeira vez que organizações vinculadas ao Antifa no exterior recebem tal classificação, ampliando o escopo da política antiterrorismo dos EUA além de ameaças domésticas. O movimento Antifa reúne apoiadores de ideias esquerdistas e anarquistas, e não existe como uma estrutura legal formal
O Tesouro incluiu a Antifa Ost, da Alemanha; a Federação Anarquista Informal/Frente Revolucionária Internacional, da Itália; além da Justiça Proletária Armada e da Autodefesa de Classe Revolucionária, ambas da Grécia, de acordo com a Lista de Nacionais Especialmente Designados atualizada pelo OFAC.
Em outubro, a representante dos EUA Marjorie Taylor Greene afirmou ter apresentado um projeto de lei que consolidaria o status do Antifa como organização terrorista doméstica, após a decisão de Trump de classificar o movimento em 23 de setembro (com Sputnik).