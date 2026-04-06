EUA e Irã recebem proposta de paz mediada pelo Paquistão enquanto Trump ameaça aumentar ataques

247 - Os Estados Unidos e o Irã receberam uma proposta de paz para encerrar a guerra, em meio à escalada de tensões após ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que poderá “semear o inferno” caso o Estreito de Ormuz continue fechado. A iniciativa prevê um cessar-fogo imediato seguido de negociações para um acordo mais amplo.

De acordo com a agência Reuters, a proposta foi apresentada após contatos intensos envolvendo autoridades de alto nível. O chefe do exército do Paquistão, Marechal de Campo Asim Munir, manteve conversas durante toda a noite com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o enviado especial Steve Witkoff e o chanceler iraniano Abbas Araqchi, segundo uma fonte com conhecimento das tratativas.

O plano em discussão propõe uma abordagem em duas etapas: primeiro, a interrupção imediata das hostilidades; em seguida, a construção de um acordo abrangente que leve ao fim definitivo da guerra. A iniciativa ocorre em meio a mais de cinco semanas da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que já resultaram em milhares de mortes e impactos significativos na economia global.

Autoridades iranianas indicaram resistência em relação a pontos centrais do acordo. Um alto funcionário iraniano afirmou à Reuters que o país não pretende reabrir o Estreito de Ormuz como parte de um cessar-fogo temporário e que não aceitará prazos enquanto avalia os termos apresentados.

O Estreito de Ormuz é uma rota estratégica por onde passa cerca de um quinto do fornecimento mundial de petróleo e gás natural. O bloqueio imposto pelo Irã, em resposta aos ataques, provocou alta nos preços da energia e ampliou os riscos para a economia global.

A possibilidade de um cessar-fogo temporário de 45 dias já vinha sendo discutida entre os países envolvidos e mediadores regionais, segundo informações divulgadas pelo site Axios, com base em fontes americanas, israelenses e do Oriente Médio. Esse período serviria como base para negociações mais amplas visando encerrar definitivamente a guerra.

Enquanto isso, a retórica de Washington se intensificou. Em publicação feita no domingo na rede Truth Social, Donald Trump ameaçou ampliar os ataques contra a infraestrutura energética e de transporte do Irã caso não haja acordo e reabertura do estreito até um prazo estabelecido.

No terreno, os combates continuam. Novos ataques aéreos foram registrados na região nesta segunda-feira (6), evidenciando a persistência da escalada militar. O Irã tem respondido com ataques contra Israel, bases militares dos Estados Unidos e instalações energéticas no Golfo.

O impasse sobre o Estreito de Ormuz e a falta de consenso sobre os termos do cessar-fogo permanecem como os principais obstáculos para um avanço diplomático, mesmo diante das negociações em curso.