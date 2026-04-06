Escalada da guerra dos EUA e Israel contra Irã pode levar petróleo a US$ 200 e gerar recessão

247 - A escalada da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã pode levar os preços do petróleo a níveis próximos de US$ 200 por barril, desencadeando efeitos econômicos globais severos e ampliando o risco de recessão. O cenário preocupa analistas diante da possibilidade de expansão dos ataques a alvos energéticos no Oriente Médio.

Segundo a Al Jazeera, o pesquisador sênior do Center for International Policy, Sina Toossi, alertou para as consequências de longo alcance da guerra, destacando que o Irã já sinalizou uma resposta mais ampla caso suas infraestruturas energéticas sejam atingidas por forças americanas. A avaliação foi publicada em uma rede social.

De acordo com Toossi, Teerã indicou que pode intensificar ataques contra instalações de energia e infraestrutura elétrica não apenas no Golfo, mas também em Israel, ampliando significativamente o alcance do conflito. Esse movimento teria impacto direto no mercado global de energia, altamente dependente da estabilidade da região.

“O que isso pode provocar é que os preços globais do petróleo bruto disparem em direção a US$ 200 por barril, empurrando países ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos, para uma recessão, se não uma depressão”, afirmou o analista.

Ele também questionou a eficácia da estratégia de escalada adotada por Washington, sugerindo que dificilmente ela levaria o Irã a recuar. “Esse cenário de escalada produziria a capitulação iraniana? Altamente improvável”, disse.

Toossi acrescentou que o presidente Donald Trump costuma adotar uma retórica agressiva como forma de pressão política, caracterizando essa abordagem como uma versão da chamada “doutrina do homem louco”, baseada na projeção de imprevisibilidade para influenciar os adversários.

A análise reforça o temor de que o agravamento da guerra dos EUA e Israel contra o Irã ultrapasse o campo militar e provoque uma crise econômica internacional, com impactos diretos sobre preços, cadeias de abastecimento e crescimento global.