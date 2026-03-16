EUA e Israel ampliam bombardeios contra o Irã enquanto Trump fala em negociações

247 - Ataques militares dos Estados Unidos e Israel contra o Irã se intensificaram, com bombardeios atingindo diferentes cidades iranianas. As ofensivas foram registradas em áreas como Teerã, Hamadan e Isfahan, enquanto o governo iraniano mantém operações de retaliação contra território israelense.

De acordo com informações divulgadas pela Al Jazeera, os ataques ocorreram em meio a uma escalada do confronto militar entre os países, que já provocou impactos em diversas regiões do Oriente Médio. Segundo a emissora, os contra-ataques iranianos continuam em andamento e há relatos de danos em várias cidades israelenses.

Cidades iranianas sob bombardeio

Os bombardeios conduzidos por forças americanas e israelenses atingiram múltiplos alvos no Irã. Entre os locais mencionados estão a capital, Teerã, além das cidades de Hamadan e Isfahan.

As ofensivas ocorrem enquanto o confronto se amplia e envolve ações militares diretas entre os países. A intensificação dos ataques reflete um cenário de crescente tensão regional e amplia as preocupações sobre a possibilidade de prolongamento da guerra.

Irã mantém ofensiva de retaliação

Em resposta aos bombardeios, o Irã continua lançando ataques contra Israel. Relatos indicam que os contra-ataques atingiram diferentes cidades israelenses, provocando danos materiais.

A troca de ataques evidencia a escalada do conflito e mantém o cenário de confrontos diretos entre os dois lados, com operações militares simultâneas.

Donald Trump menciona negociações

Em meio à intensificação dos ataques, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Washington mantém negociações com o Irã. Segundo ele, as conversas estão em andamento mesmo enquanto a guerra continua.

Apesar disso, o governo iraniano nega que esteja fazendo negociações. A ausência de consenso mantém o impasse diplomático e prolonga o cenário de confronto militar na região.