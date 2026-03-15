Chanceler iraniano afirma que ações de EUA e Israel ampliam insegurança no Oriente Médio e no Estreito de Ormuz
Declaração foi feita pelo diplomata iraniano em conversa telefônica com chanceler francês
247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que nenhum país deve adotar medidas que ampliem a escalada militar no Oriente Médio em meio à guerra envolvendo os Estados Unidos e Israel contra seu país.
A declaração foi feita durante uma conversa telefônica com o chanceler da França, Jean-Noel Barrot, na qual os dois discutiram os impactos do conflito na região.
De acordo com informações divulgadas pela Al Jazeera, o chefe da diplomacia iraniana afirmou que as ações conduzidas por Washington e Tel Aviv são o “único fator” responsável pelo aumento da insegurança no Oriente Médio e no Estreito de Ormuz, área estratégica para o transporte global de petróleo.
Segundo mensagem publicada no Telegram pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã, Araghchi pediu que outros países adotem uma postura responsável diante da crise e evitem atitudes que possam ampliar as tensões. O diplomata ressaltou que a situação atual exige cautela internacional para impedir que o conflito se aprofunde.
Durante a conversa com o representante francês, o ministro também reafirmou que Teerã está determinado a defender sua soberania e sua segurança nacional diante das agressões externas.
Araghchi argumentou ainda que as operações militares conduzidas pelo Irã têm como alvo apenas instalações militares dos agressores. Segundo ele, as ações iranianas não devem ser interpretadas como ataques contra outros países do Oriente Médio.
O chanceler também abordou a situação no Líbano e afirmou que a estabilidade no país dependerá do fim das ofensivas israelenses. De acordo com o ministro iraniano, a continuidade dessas ações compromete as perspectivas de paz no território libanês e contribui para ampliar as tensões regionais.