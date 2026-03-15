Irã amplia ofensiva e lança 50ª onda de ataques contra bases dos EUA no Oriente Médio

247 - O Irã anunciou a execução de uma nova ofensiva militar contra posições dos Estados Unidos no Oriente Médio. A ação, realizada pela Guarda Revolucionária iraniana, integrou a 50ª fase da Operação Promessa Verdadeira 4 e incluiu ataques com drones suicidas e mísseis de alta precisão contra instalações militares americanas e sistemas de radar utilizados na defesa de Israel.

De acordo com informações divulgadas pela Telesur, a operação foi conduzida pela Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária e teve como alvo diversas bases militares americanas na região. Entre os locais mencionados estão as bases de Al Dhafra, Fujairah e Al Juffair — sede da Quinta Frota dos Estados Unidos — além das instalações de Ali Al Salem e Al Azraq.

Segundo o comunicado divulgado pelo comando iraniano, os ataques também atingiram radares de alerta antecipado posicionados no Oriente Médio e utilizados para a proteção de Israel. A operação foi dedicada à memória dos generais iranianos Ali Shadmani e Hussein Hamedani.

Ainda conforme o comunicado, drones iranianos continuam realizando missões de reconhecimento para localizar posições e abrigos de soldados americanos. A Guarda Revolucionária afirmou que, após a coleta das informações necessárias, serão adotadas “medidas precisas” contra esses alvos. O órgão militar também recomendou que civis que vivem próximos às instalações militares se afastem dessas áreas.

No início do sábado (14), a força naval da Guarda Revolucionária já havia realizado três ondas de ataques, correspondentes à 49ª fase da mesma operação. Essas ações também utilizaram drones e mísseis lançados simultaneamente contra bases militares americanas na região.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, comentou o papel das bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Segundo ele, “as bases estadunidenses em nossa região não protegem ninguém, mas representam uma ameaça”.

No sábado e no domingo (15), os Estados Unidos e Israel continuaram os bombardeios contra o território iraniano. Mísseis atingiram alvos na província central de Isfahan, e relatos indicam que ao menos 15 pessoas morreram nos ataques.

A escalada militar também preocupa países da região. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que Ancara acompanha atentamente o desenrolar da guerra e adota medidas para proteger o espaço aéreo turco.

Em entrevista a um veículo de imprensa dos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, abordou a situação no estratégico estreito de Ormuz e o recente ataque à ilha iraniana de Kharg. Segundo ele, na visão de Teerã, a rota marítima permanece aberta, menos para os EUA e Israel..

Sobre o ataque à ilha de Kharg, o ministro iraniano afirmou que parte dos mísseis utilizados contra instalações iranianas foi lançada a partir dos Emirados Árabes Unidos e de locais próximos a áreas civis. Segundo ele, a situação representa alto risco, especialmente porque o Irã prometeu responder a ataques vindos dos mesmos pontos de lançamento.