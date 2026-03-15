Trump diz que não está pronto para um acordo com o Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não está pronto para fechar um acordo com o Irã em meio à escalada militar no Oriente Médio. A declaração ocorre enquanto forças americanas e israelenses intensificam ataques contra alvos iranianos, ampliando a tensão regional, ao mesmo tempo que o Irã contra-ataca alvejando alvos estratégicos em Israel.

O chefe da Casa Branca afirmou que qualquer entendimento futuro dependeria do abandono completo do programa nuclear iraniano, condição que tem sido um dos principais pontos de impasse entre os dois países nas negociações indiretas realizadas nos últimos meses.

Conflito militar continua em escalada

Estados Unidos e Israel mantêm uma ofensiva militar conjunta contra o Irã, iniciada no fim de fevereiro. A operação, segundo autoridades americanas, tem como objetivo enfraquecer capacidades militares iranianas, incluindo programas de mísseis e drones.

Trump afirmou que ataques recentes atingiram instalações estratégicas, incluindo a ilha de Kharg, um dos principais centros de exportação de petróleo do Irã. O presidente norte-americano declarou que o local teria sido “totalmente destruído”, embora não tenha apresentado detalhes adicionais sobre os danos.

Por sua vez, o Irã demonstra capacidade de combate e contra-ataca alvejando importantes alvos israelenses e bases dos EUA em países do Golfo.

Pressão internacional e crise energética

A intensificação da guerra também tem impactos diretos na economia global, especialmente no mercado de energia. O fechamento parcial do Estreito de Ormuz, rota crucial para o transporte de petróleo, elevou os preços internacionais da commodity e gerou preocupação entre países dependentes do fluxo energético da região.

Trump defendeu que aliados internacionais contribuam para manter aberta a passagem marítima, considerada estratégica para o comércio global de petróleo.