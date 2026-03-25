EUA ignoraram proposta nuclear do Irã antes de iniciar a guerra, diz ex-assessor de Biden

247 - Uma proposta apresentada pelo Irã para avançar na resolução de seu programa nuclear teria sido ignorada pelos Estados Unidos dias antes da deflagração da guerra, segundo afirmou Jake Sullivan, ex-assessor de segurança nacional da administração Biden. A declaração foi feita durante participação no programa The Daily Show, apresentado por Jon Stewart.

De acordo com informações divulgadas pela Al Jazeera, Sullivan — que participou das negociações entre Washington e Teerã durante o governo Obama — afirmou que a equipe americana não compreendeu o conteúdo da proposta iraniana apresentada em Genebra. O atual ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, também esteve envolvido nas negociações citadas.

Sullivan relatou que o documento iraniano poderia ter contribuído significativamente para resolver o impasse nuclear. “Apenas alguns dias antes de começarmos a bombardear o Irã, os iranianos colocaram uma proposta na mesa em Genebra que avançava bastante na resolução da questão nuclear. E, pelo que entendi, nosso lado, nossos negociadores, simplesmente não entenderam o que estava sendo oferecido, ignoraram e decidiram seguir adiante com o ataque mesmo assim”, declarou.

Durante a entrevista, Jon Stewart reagiu com surpresa e questionou: “Estava em farsi?”. Em tom irônico, ele acrescentou: “Eles não entenderam… Os iranianos negociam em código?”.

A repercussão das declarações chegou ao governo iraniano. A embaixada do Irã na Finlândia comentou o trecho da entrevista em uma publicação na rede social X, afirmando que o problema não estaria na compreensão da proposta. Segundo a representação diplomática, “Washington não está, e ainda não está, no comando das decisões”. A mensagem acrescenta que Israel exerceria influência sobre a política externa dos Estados Unidos e “nunca permitiria uma saída diplomática”.

As declarações de Sullivan reacendem o debate sobre a condução das negociações nucleares com o Irã e o papel de aliados estratégicos na formulação da política externa americana.