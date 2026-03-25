Enquanto Trump fala de diálogo, tensão e desconfiança dominam as relações entre EUA e Irã

247 - Autoridades iranianas negaram a existência de negociações com os Estados Unidos, reforçando o clima de tensão e desconfiança que domina as relações entre Teerã e Washington. Declarações recentes de lideranças políticas e diplomáticas indicam que, apesar de movimentações diplomáticas na região, não há diálogo direto entre os dois países.

De acordo com informações divulgadas pela Al Jazeera, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baghaei, afirmaram que não há qualquer negociação em andamento com os Estados Unidos.

Enquanto isso, o Irã segue empenhado em uma estratégia de articulação diplomática com outros países. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, manteve conversas com representantes de nações como Egito, Paquistão e Omã, sinalizando a continuidade de contatos internacionais fora do eixo com Washington.

O histórico recente contribui para o ambiente de desconfiança entre Teerã e os Estados Unidos. Autoridades iranianas apontam que o país foi alvo de ataques em momentos em que negociações estavam em curso, o que reforça a percepção de fragilidade e risco em eventuais diálogos.

Nesse contexto, fontes diplomáticas indicam que, enquanto persistirem ações militares, especialmente ataques aéreos, a possibilidade de avanço em negociações entre Irã e Estados Unidos permanece praticamente inviável, consolidando um cenário de impasse nas relações bilaterais.