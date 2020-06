EUA: Justiça arbitra fiança de US$ 1 milhão para policial que matou George Floyd

Derek Chauvin é acusado pela morte de George Floyd, homem negro de 46 anos que morreu sufocado após o policial ajoelhar-se em seu pescoço por mais de 7 minutos, na cidade de Mineápolis. O valor ainda pode chegar a US$ 1,25 milhões caso ele não cumpra as decisões determinadas pela Justiça edit

247 - O policial Derek Chauvin terá de pagar uma fiança mínima de US$ 1 milhão (quase R$ 5 milhões), segundo decisão de juíza nesta segunda-feira (8). Ele é acusado pela morte de George Floyd, homem negro de 46 anos que morreu sufocado após o policial ajoelhar-se em seu pescoço por mais de 7 minutos, na cidade de Mineápolis, nos Estados Unidos. O valor ainda pode chegar a US$ 1,25 milhões caso ele não cumpra as decisões determinadas pela Justiça.

Chauvin está detido desde 29 de maio e foi transferido para prisão de segurança máxima. Ele responde pela acusação de homicídio de segundo grau - quando o assassinato é intencional mas não premeditado - e pode pegar até 40 anos de prisão, após mudança na acusação da Promotoria de Minnesota.

Os outros três policiais que participaram da operação que matou Floyd também estão presos e são acusados de cumplicidade na morte. A fiança deles também foi arbitrada para US$ 1 milhão.

