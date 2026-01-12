Ex-assessora de Trump assume presidência da Meta

247 - A Meta anunciou a nomeação de Dina Powell McCormick para os cargos de presidente e vice-presidente do conselho de administração, em um movimento estratégico que ocorre poucas semanas após sua saída do board da própria companhia. A executiva passa a ocupar uma posição central na definição dos rumos do grupo controlador do Facebook, Instagram e WhatsApp, justamente em um momento de forte pressão competitiva no setor de tecnologia. As informações são da Reuters.

Com 16 anos de trajetória em cargos de liderança no Goldman Sachs, ela também acumulou experiência no governo dos Estados Unidos, onde atuou como assessora de alto escalão em diferentes administrações.

Antes de ingressar no setor privado, Dina Powell McCormick foi assessora adjunta de segurança nacional e conselheira sênior da Casa Branca durante o primeiro mandato de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Ela também exerceu a função de secretária assistente de Estado no governo de George W. Bush, ampliando sua atuação nas áreas de política externa e relações internacionais.

A nomeação foi publicamente celebrada por Donald Trump, que usou sua rede Truth Social para parabenizar a executiva. Na mensagem, ele afirmou que ela é uma “pessoa fantástica e extremamente talentosa”, acrescentando que serviu sua administração com “força e distinção”.

Segundo a Meta, Powell McCormick terá papel decisivo na formulação da estratégia corporativa e na execução dos planos de longo prazo da empresa. A chegada da executiva ocorre em um momento em que o grupo acelera investimentos em tecnologias de fronteira, com foco especial em inteligência artificial avançada e no desenvolvimento do que chama de “superinteligência pessoal”.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, destacou o perfil da nova presidente ao comentar a decisão. Em nota oficial, afirmou: “A experiência de Dina nos mais altos níveis das finanças globais, combinada com seus profundos relacionamentos ao redor do mundo, a torna singularmente qualificada para ajudar a Meta a conduzir esta próxima fase de crescimento”.

Além de orientar a estratégia geral da companhia, Powell McCormick também será responsável por liderar iniciativas voltadas à criação de novas parcerias estratégicas de capital e à busca de caminhos inovadores para ampliar a capacidade de investimento de longo prazo do grupo. A Meta informou que essas atribuições serão centrais diante da ambição de sustentar aportes elevados em tecnologia e infraestrutura.

A executiva havia deixado o conselho de administração da Meta em dezembro, apenas oito meses após sua entrada, o que agora se revela parte de um reposicionamento mais amplo. A empresa vem enfrentando desafios para manter relevância na corrida da inteligência artificial no Vale do Silício, especialmente após a recepção negativa do modelo Llama 4.

Em resposta, o grupo comprometeu até US$ 72 bilhões em investimentos de capital ao longo de 2025. Paralelamente, promoveu mudanças significativas em sua estrutura de pessoal e em políticas de moderação de conteúdo, medidas interpretadas como uma tentativa de reposicionamento institucional e de reconstrução de relações políticas nos Estados Unidos.