Exército libanês entra em alerta máximo após novos ataques israelenses

247 - O Exército do Líbano foi colocado em alerta máximo ao longo da fronteira sul do país, em resposta às ações militares de Israel nos territórios palestinos ocupados. De acordo com informações da agência libanesa NNA, as forças armadas foram mobilizadas na região e permanecem em prontidão diante da escalada de tensões.A rede HispanTV destacou que a medida surge após relatos de ações do exército israelense próximas ao bairro de Kroum al-Marah, a leste da cidade de Mais al-Jabal. Segundo fontes libanesas, “o inimigo israelense estava em alerta máximo nos territórios ocupados em frente ao bairro de Kroum al-Marah (...) Isso levou à mobilização do exército libanês em território libanês, na área mencionada, onde posicionou seus veículos e pessoal por um período, até que o exército inimigo se retirasse e o incidente terminasse”.

Nos últimos dias, Israel intensificou suas ações militares na fronteira com o Líbano. A mídia israelense informou que a força aérea israelense atacou alvos na província de Nabatiye, no sul do país. Já a rede Al Jazeera relatou que os bombardeios também atingiram a área ao redor da vila de Zefta, enquanto outro ataque, no sábado, teve como alvo a cidade de Kfar Sir, deixando uma pessoa ferida.

Desde o início do genocídio israelense contra o povo palestino em Gaza, em outubro de 2023, o Líbano vem sendo alvo constante de ataques, resultando, segundo estimativas locais, em mais de 4 mil mortos e cerca de 17 mil feridos. Além disso, Israel teria violado o acordo de cessar-fogo mais de 4.500 vezes, de acordo com dados de organismos internacionais e das forças de paz da ONU (UNIFIL).A mobilização das tropas libanesas reforça o compromisso do país em proteger sua soberania diante da contínua agressão israelense. Para as autoridades libanesas, a presença militar na fronteira é uma resposta necessária ao aumento das provocações, refletindo a crescente instabilidade na região e o risco de uma escalada de conflito de maiores proporções.