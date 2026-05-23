Explosão em mina na China deixa ao menos 90 mortos

247 - Uma explosão de gás em uma mina de carvão na província de Shanxi, no norte da China, deixou ao menos 90 mortos e se tornou o acidente mais letal do setor no país desde 2009. O desastre ocorreu na mina Liushenyu, no condado de Qinyuan, onde 247 trabalhadores estavam no subsolo no momento da explosão, no fim da noite de sexta-feira (22), segundo a Reuters.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu nota neste sábado (23) em solidariedade ao povo chinês após a tragédia. “O governo brasileiro recebeu com consternação a notícia de explosão em mina de carvão na província de Shanxi, na China, que vitimou dezenas de pessoas. O Brasil manifesta ao povo e ao governo da China sua solidariedade neste momento difícil e suas sinceras condolências às famílias enlutadas”, afirmou o Itamaraty.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, a explosão atingiu a mina operada pela Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry. A empresa foi criada em 2010 e é controlada pelo grupo Shanxi Tongzhou Coal Coking, conforme dados da plataforma corporativa Qichacha.

As operações de resgate continuam neste sábado (23), enquanto as autoridades locais investigavam as causas do acidente. Shanxi é considerada o principal centro de mineração de carvão da China, setor estratégico para a economia e para o abastecimento energético do país.

O presidente Xi Jinping determinou que as autoridades não poupassem esforços no atendimento aos feridos e nas ações de busca e salvamento. De acordo com a Xinhua, ele também ordenou uma investigação completa sobre as causas da explosão e a responsabilização rigorosa dos envolvidos, conforme a lei.

O primeiro-ministro Li Qiang também cobrou a divulgação de informações de forma precisa e dentro do prazo, além de responsabilização rigorosa pelos fatos apurados.

As autoridades da província de Shanxi enviaram sete equipes de resgate e atendimento médico ao local, com um total de 755 profissionais mobilizados. O trabalho no complexo segue sob coordenação do departamento de gestão de emergências de Qinyuan.

Executivos da empresa responsável pela mina foram detidos, informou a Xinhua. A medida ocorre em meio à apuração sobre eventuais falhas de segurança, negligência operacional ou descumprimento de normas no local.

A China reduziu de forma significativa o número de mortes em minas de carvão desde o início dos anos 2000, após endurecer regulamentações e ampliar práticas de segurança. Mesmo assim, acidentes graves ainda ocorrem, especialmente em episódios envolvendo explosões de gás ou inundações.

O acidente mais grave citado no histórico recente havia ocorrido em 2009, quando uma explosão de carvão e gás na província de Heilongjiang deixou 108 mortos e 133 feridos. Com ao menos 90 vítimas fatais confirmadas, a tragédia em Shanxi já figura entre os piores desastres de mineração registrados na China em mais de uma década.