Explosão em resort na Suíça: autoridades descartam atentado e apuram uso de fogos

247 - Uma explosão seguida de um incêndio de grandes proporções atingiu um resort de esqui de luxo em Crans-Montana, no sudoeste da Suíça, durante a madrugada desta quinta-feira (1º), deixando ao menos 40 mortos. O acidente ocorreu por volta da 1h30, no contexto das comemorações de Ano Novo, e provocou pânico entre frequentadores, moradores e familiares das vítimas.

Segundo a imprensa suíça, as autoridades locais descartaram desde o início qualquer hipótese de atentado. A procuradora-geral do cantão, Béatrice Pilloud, afirmou em coletiva de imprensa que não há indícios de ação criminosa deliberada. “Em nenhum momento” a Justiça local suspeitou de atentado, declarou. De acordo com ela, “um incêndio é a hipótese mais provável”.

As investigações preliminares indicam que o fogo pode ter começado no interior de um bar localizado no térreo e no subsolo do resort, possivelmente após o uso de fogos de artifício durante um show. Testemunhas relataram que as chamas se espalharam rapidamente, dificultando a evacuação do local.

Uma jovem francesa identificada como Victoria, que estava no bar no momento da tragédia, contou em entrevista ao canal BFMTV que uma vela cintilante colocada em uma garrafa de champanhe teria atingido o teto. Segundo seu relato, uma mulher, que estava nos ombros de outra pessoa e tentava sacudir a garrafa, a levantou alto demais, o que acabou provocando o incêndio. As chamas, de acordo com ela, se alastraram quase imediatamente.

Victoria relatou ainda que conseguiu sair ilesa do estabelecimento junto com amigas e alertou os seguranças que estavam do lado de fora. Eles desceram para tentar conter o fogo, mas a propagação rápida das chamas comprometeu a ação inicial.

Enquanto equipes de emergência atuavam no local, familiares e amigos das vítimas buscavam informações. As autoridades direcionaram essas pessoas a um centro de convenções da região, onde foi montado um dispositivo de acolhimento. O jornal suíço 24 Heures registrou o desespero de uma mãe que gritava: “Meu filho está desaparecido”, acrescentando que “ninguém sabe onde ele está”.

Moradores de Crans-Montana também descreveram o impacto do ocorrido. Um residente afirmou que, no primeiro momento, o barulho causou confusão. “Com os fogos de artifício, inicialmente não entendemos o que estava acontecendo. E então vimos a fumaça”, relatou. Outra moradora, que vive a poucos metros do resort Constellation, disse ter sido avisada da tragédia enquanto comemorava em casa com amigos. “Desci para a rua”, contou, explicando que ela já estava “fechada pela polícia”. Segundo ela, “ouvia-se o som das sirenes ao longe. Ao meu redor, pessoas estupefatas, preocupadas, silenciosas”.

Um inquérito foi oficialmente aberto para apurar as circunstâncias da explosão e do incêndio. As autoridades suíças seguem investigando as causas do acidente, enquanto o país acompanha com comoção uma das mais graves tragédias recentes ocorridas em uma estação turística de inverno.