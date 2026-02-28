Explosões atingem centro de Teerã e mísseis provocam fumaça em áreas urbanas (vídeo)

247 – Explosões foram ouvidas no centro de Teerã neste sábado (28), e colunas de fumaça puderam ser vistas se elevando em diferentes pontos da capital iraniana. As informações são da rede Al Jazeera, que citou um correspondente presente no local, e também da agência de notícias iraniana Fars.

ISRAEL LAUNCH ‘PRE-EMPTIVE STRIKE’ ON TEHRAN — RT EXCLUSIVE FOOTAGE pic.twitter.com/UOmD66Mk1Q February 28, 2026

Segundo a Al Jazeera, explosões foram registradas na região central da cidade, com fumaça sendo vista após os impactos, conforme relato de seu jornalista em campo. A emissora classificou o episódio como notícia urgente e informou que o caso está em desenvolvimento.

🇮🇱💣 Israel lança ataque preventivo contra o Irã, diz Ministro da Defesa de Israel



Teerã registrou 3 explosões no centro da cidade, segundo mídia local pic.twitter.com/DAE7ZeGNE5 February 28, 2026

A agência Fars noticiou que vários mísseis atingiram a Rua da Universidade e a região de Jomhouri, duas áreas importantes do centro de Teerã. De acordo com a agência iraniana, diversos projéteis alcançaram esses pontos da capital.

Impactos em áreas estratégicas da capital iraniana

A Rua da Universidade é uma das vias mais conhecidas da cidade, reunindo instituições acadêmicas e grande circulação de pessoas. Já a região de Jomhouri concentra atividades comerciais e intenso fluxo urbano. A ocorrência de explosões nessas áreas amplia a preocupação com possíveis danos estruturais e eventuais vítimas, embora ainda não haja confirmação oficial sobre feridos ou mortos.

Até o momento, as autoridades iranianas não divulgaram informações detalhadas sobre as causas das explosões ou sobre a possível origem dos mísseis.

Situação segue em apuração

A Al Jazeera informou que novas atualizações serão publicadas à medida que mais detalhes forem confirmados. O episódio ocorre em um contexto de forte tensão regional, o que aumenta a atenção internacional sobre os desdobramentos do caso.

A situação permanece em acompanhamento e poderá ser atualizada conforme a divulgação de informações oficiais.