França cobra pressão dos EUA sobre Israel para encerrar ataques ao Líbano

247 - A França cobrou dos Estados Unidos maior pressão sobre Israel para pôr fim aos ataques no Líbano, em meio à continuidade da ofensiva do exército agressor israelense no sul do país.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, afirmou à emissora francesa France Info que Washington deve exercer influência sobre o governo israelense para interromper as ações militares em território libanês.

Pressão diplomática sobre Israel

A declaração foi feita no momento em que as Forças Armadas de Israel informaram que seguem realizando ataques contra combatentes e estruturas do Hezbollah no sul do Líbano.

As operações israelenses continuam apesar do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã, que prevê a interrupção de ataques contra o país.

Apoio ao Exército libanês

Barrot também disse que a França continua trabalhando para organizar uma conferência internacional voltada à mobilização de apoio ao Exército libanês.

A iniciativa faz parte dos esforços de Paris para fortalecer as instituições libanesas em meio à escalada das tensões na região e ao agravamento da crise de segurança no sul do país.

Sanções contra o Irã

O chanceler francês afirmou ainda que a França não aprovará a suspensão das sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU ao Irã enquanto não estiver satisfeita com o andamento das negociações sobre o programa nuclear de Teerã.

Segundo Barrot, qualquer avanço nesse tema dependerá de garantias de que as conversas atendam às expectativas francesas.