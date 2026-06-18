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      Líder supremo do Irã aprova acordo inicial de paz com os EUA; veja o documento completo

      Mojtaba Khamenei diz que aprovou memorando de entendimento com os EUA após receber garantias sobre os direitos do Irã

      Tela exibe imagem do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, durante comício em Teerã, em 29 de maio de 2026 (Foto: Majid Asgaripour/WANA (Agência de Notícias da Ásia Ocidental) via REUTERS)
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      247 - O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou nesta quinta-feira (18) que autorizou um memorando de entendimento assinado pelos presidentes do Irã e dos Estados Unidos, apesar de ter ressalvas, após receber garantias do presidente Masoud Pezeshkian e de outras autoridades de alto escalão de que os direitos do Irã e os interesses da “Frente de Resistência” seriam salvaguardados.

      Em uma mensagem escrita à nação iraniana, Khamenei disse que Pezeshkian, na qualidade de chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, assumiu a responsabilidade de garantir que o acordo protegesse os interesses do Irã e se comprometeu a não ceder caso Washington fizesse o que ele descreveu como exigências excessivas.

      Khamenei acrescentou que futuras negociações presenciais com os Estados Unidos não significariam aceitar “a posição do inimigo”.

      Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, assinaram o acordo provisório na quarta-feira, encerrando uma guerra de três meses. Trump optou por formalizá-lo em Versalhes, à margem da cúpula do G7, cenário amplamente visto como simbólico da reconstrução da ordem internacional após um conflito.

      O acordo de 14 pontos prorroga o cessar-fogo por 60 dias, inclusive no Líbano, para permitir negociações para um acordo permanente e abordar questões como o programa nuclear do Irã.

      A agência oficial de notícias do Irã, IRNA, publicou na noite de quarta-feira o texto completo do memorando de entendimento (MoU) recentemente finalizado entre Teerã e Washington para encerrar a guerra.

      De acordo com o texto divulgado, ao assinarem o memorando, Irã e Estados Unidos, juntamente com seus aliados, concordam em encerrar imediatamente e de forma permanente a guerra e as operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano, comprometendo-se a não iniciar novas guerras ou operações militares um contra o outro, a se abster de ameaças ou uso da força e a garantir a integridade territorial e a soberania nacional do Líbano.

      O documento afirma que “o acordo final confirmará o fim permanente da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano”.

      O Irã e os Estados Unidos comprometem-se ainda a respeitar mutuamente sua soberania e integridade territorial e a não interferir nos assuntos internos um do outro, informou a IRNA citando o memorando.

      O texto estabelece que os dois países também se comprometem a realizar negociações e alcançar um acordo final em um prazo máximo de 60 dias, prorrogável mediante consentimento mútuo.

      Segundo a IRNA, imediatamente após a assinatura do memorando, os Estados Unidos iniciarão a suspensão do bloqueio naval imposto ao Irã e cessarão qualquer assédio ou obstrução contra o país, encerrando completamente o bloqueio em até 30 dias.

      Durante esse período, o tráfego marítimo retornará aos níveis anteriores à guerra, sendo restabelecido pelo Irã. Os Estados Unidos também se comprometem a retirar suas forças militares das áreas próximas ao Irã em até 30 dias após a assinatura do acordo final.

      O relatório afirma que, ao assinar o memorando, o Irã tomará providências para oferecer passagem segura e gratuita a navios comerciais, por um período de 60 dias, entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, em ambos os sentidos. A passagem de embarcações comerciais começará imediatamente e deverá estar plenamente estabelecida em até 30 dias, considerando a necessidade de remoção de obstáculos técnicos e militares e de operações de desminagem conduzidas pelo Irã.

      Além disso, o Irã manterá discussões com Omã sobre a futura gestão e os serviços marítimos no Estreito de Ormuz, de acordo com o direito internacional aplicável e os direitos soberanos dos Estados costeiros da via marítima. O país também trocará opiniões com outros Estados litorâneos do Golfo.

      A IRNA acrescenta que os Estados Unidos se comprometem, juntamente com seus parceiros regionais, a desenvolver um plano definitivo e mutuamente acordado para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã, disponibilizando pelo menos US$ 300 bilhões. O mecanismo de execução desse plano será finalizado como parte do acordo definitivo dentro de 60 dias.

      Segundo a agência iraniana, o memorando estipula que os Estados Unidos concederão todas as aprovações, dispensas e permissões necessárias para as transações financeiras relacionadas.

      O relatório acrescenta que Washington também se compromete a suspender todos os tipos de sanções contra o Irã, incluindo resoluções do Conselho de Segurança da ONU e da Junta de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), bem como todas as sanções unilaterais norte-americanas, primárias e secundárias, segundo um cronograma a ser definido no acordo final.

      De acordo com a IRNA, Irã e Estados Unidos reconhecem a importância fundamental da questão da suspensão das sanções e expressam a intenção de tratar imediatamente do tema nas negociações para alcançar um acordo mútuo.

      Ao assinar o memorando, o Irã reafirma seu compromisso de não desenvolver nem adquirir armas nucleares. O relatório informa que Teerã e Washington concordaram em resolver a questão do estoque iraniano de urânio enriquecido por meio de um mecanismo mutuamente acordado e de acordo com o cronograma previsto no acordo de paz, ao menos por meio da diluição do material sob supervisão da AIEA.

      Os dois lados também concordam em discutir a questão do enriquecimento de urânio e outros temas relacionados às necessidades nucleares do Irã com base em uma estrutura a ser definida no acordo final.

      Segundo o memorando, Irã e Estados Unidos concordam em manter o status quo até a conclusão do acordo definitivo. Teerã manterá o estado atual de seu programa nuclear, enquanto Washington não imporá novas sanções nem enviará forças militares adicionais para a região.

      A IRNA informou que, nos termos do memorando, os Estados Unidos se comprometem a emitir, imediatamente após a assinatura do acordo e até o término das sanções, autorizações do Departamento do Tesouro para a exportação de petróleo bruto iraniano, derivados de petróleo e todos os serviços associados, incluindo transações bancárias, seguros e transporte.

      Washington também se compromete a disponibilizar integralmente quaisquer fundos e ativos iranianos congelados ou restritos após a implementação do memorando. As duas partes definirão conjuntamente os procedimentos para a liberação desses recursos durante as próximas negociações, e os Estados Unidos se comprometem a emitir todas as licenças e autorizações necessárias.

      O memorando prevê ainda a criação de um mecanismo executivo para monitorar a implementação bem-sucedida do acordo e o cumprimento futuro do acordo definitivo.

      Segundo a IRNA, após a assinatura do memorando, Irã e Estados Unidos iniciarão negociações sobre o acordo final, que será respaldado por uma resolução vinculante do Conselho de Segurança da ONU.

      Irã, Estados Unidos e Paquistão anunciaram na segunda-feira a finalização do memorando para encerrar a guerra, após semanas de negociações.

      O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou em entrevista à emissora estatal IRIB TV, na madrugada de quinta-feira, que o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e seu homólogo norte-americano, Donald Trump, assinaram digitalmente o memorando.

      Em 28 de fevereiro, Israel e os Estados Unidos lançaram ataques conjuntos contra Teerã e outras cidades iranianas. O Irã respondeu com sucessivas ondas de ataques com mísseis e drones contra Israel e bases e ativos norte-americanos na região, além de reforçar seu controle sobre o Estreito de Ormuz, impedindo a passagem segura de embarcações pertencentes ou vinculadas a Israel e aos Estados Unidos.

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