G7 em Évian começa com agenda global e sob forte segurança

247 - O G7 em Évian começou nesta segunda-feira (15), na França, com segurança reforçada, debates sobre economia, inteligência artificial e expectativa pela presença do presidente Lula, que participará das sessões abertas a convidados nos dias 16 e 17. As informações são do Palácio do Élysée, do Le Monde, do The Guardian, da Euronews e da Agência Gov/Planalto.

Segundo o site oficial do Élysée, a cúpula ocorre em Évian-les-Bains de 15 a 17 de junho de 2026, 23 anos depois de a cidade francesa ter sediado o G8 de 2003. A reunião reúne os líderes das potências do G7 em um momento de tensão internacional, com temas como economia global, guerras, inteligência artificial, desenvolvimento e segurança no centro das discussões.

O The Guardian informou que Macron moldou a agenda para tentar manter Donald Trump no encontro até o fim, após o presidente dos Estados Unidos ter deixado a reunião anterior do G7, no Canadá, antes do encerramento.

Segurança reforçada em Évian

A segurança é um dos pontos centrais da cobertura francesa. De acordo com o Le Monde, cerca de 16 mil agentes foram mobilizados para proteger a cúpula em Évian, incluindo policiais, gendarmes, equipes fluviais, especialistas em drones, unidades antiterrorismo, técnicos antibomba e militares. O esquema inclui zonas de restrição, credenciais de acesso e uma operação inspirada em medidas adotadas nos Jogos Olímpicos de Paris.

A Euronews também destacou que a realização do G7 levou ao reforço do policiamento na região e a controles na fronteira franco-suíça. O encontro em Évian ocorre próximo a Genebra, onde autoridades suíças e francesas adotaram medidas preventivas diante da possibilidade de protestos contra a cúpula.

Agenda global e tensões internacionais

A pauta do G7 em Évian é atravessada por crises simultâneas. A guerra na Ucrânia, o genocídio em Gaza, a guerra no Irã, a economia global, o comércio, minerais críticos, inteligência artificial e desenvolvimento estão entre os temas do encontro.

Macron busca usar a presidência francesa para discutir desequilíbrios econômicos globais e temas de interesse comum entre europeus e norte-americanos. Segundo a cobertura britânica, a França tenta concentrar parte das conversas em cadeias produtivas, exportações chinesas, IA e minerais críticos, enquanto os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia pressionam os debates diplomáticos.

Presença de Lula

O presidente Lula participará da cúpula como convidado da presidência francesa. Segundo a Agência Gov/Planalto, esta será a décima vez que o presidente brasileiro é convidado para o encontro do G7. A agenda brasileira está prevista para os dias 16 e 17 de junho, quando o Brasil participará de sessões abertas aos países convidados.

De acordo com o governo brasileiro, Lula deve participar na terça-feira (16) de uma discussão sobre parcerias internacionais. Na quarta-feira (17), a pauta prevista envolve crescimento econômico equilibrado, além de um almoço dedicado à inteligência artificial.

O convite a Lula foi feito por Emmanuel Macron em meio à aproximação diplomática entre Brasil e França. Em nota anterior, o Planalto informou que os dois presidentes trataram de temas da agenda global, como paz, segurança e inteligência artificial, contexto em que Macron convidou Lula para a cúpula em Évian.