Gastos militares no mundo sobem em 2025 e alcançam US$ 2,9 trilhões

247 - O gasto militar mundial alcançou US$ 2,9 trilhões em 2025, segundo dados do relatório Global Peace Index 2026, divulgado nesta sexta-feira (12) pelo Instituto para Economia e Paz (IEP). Os investimentos em armas, equipamentos e outros itens do setor militar cresceram 5,8% em relação a 2024, marcando o décimo ano consecutivo de aumento em escala global. As informações são do Metrópoles.

O estudo analisou 161 países e constatou que 97 deles ampliaram seus orçamentos destinados à área de defesa ao longo de 2025. O relatório também aponta uma piora contínua dos indicadores de paz no planeta. De acordo com o Global Peace Index 2026, o nível de paz global se deteriorou 0,7% no último ano. Trata-se do 12º ano consecutivo de queda no indicador monitorado pelo instituto desde o início da série histórica.

Além do aumento dos gastos militares, o levantamento identificou a existência de 61 conflitos armados envolvendo Estados em diferentes regiões do mundo. Segundo o relatório, esses confrontos resultaram na morte de mais de 181 mil pessoas ao longo de 2025.