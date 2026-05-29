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      Gastos dos EUA em guerra contra Irã superam US$ 95,2 bilhões

      A cifra é apresentada em tempo em site criado pela TASS com base em relatório do Pentágono

      Fumaça sobe após uma explosão, em meio ao conflito entre os EUA e Israel com o Irã, em Teerã, Irã, 7 de março de 2026. (Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
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      247 - Os gastos dos EUA com a guerra contra o Irã já ultrapassaram US$ 95,2 bilhões, de acordo com o Iran War Cost Tracker, monitor citado pela agência TASS. O cálculo é apresentado em tempo real pelo site e toma como base um relatório do Pentágono ao Congresso dos Estados Unidos.

      Segundo a TASS, o relatório foi apresentado em 10 de março e indicava que Washington havia desembolsado US$ 11,3 bilhões nos seis primeiros dias de hostilidades no Oriente Médio. O mesmo documento previa um custo adicional de US$ 1 bilhão por dia para cada etapa subsequente do conflito.

      A operação militar foi lançada por Estados Unidos e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.

      Com a estimativa superior a US$ 95,2 bilhões, o Iran War Cost Tracker passou a ser citado como referência para acompanhar o avanço dos gastos militares norte-americanos no conflito. O valor, calculado a partir dos números atribuídos ao Pentágono, reforça a dimensão econômica da escalada militar no Oriente Médio.

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