Gastos dos EUA em guerra contra Irã superam US$ 95,2 bilhões

247 - Os gastos dos EUA com a guerra contra o Irã já ultrapassaram US$ 95,2 bilhões, de acordo com o Iran War Cost Tracker, monitor citado pela agência TASS. O cálculo é apresentado em tempo real pelo site e toma como base um relatório do Pentágono ao Congresso dos Estados Unidos.

Segundo a TASS, o relatório foi apresentado em 10 de março e indicava que Washington havia desembolsado US$ 11,3 bilhões nos seis primeiros dias de hostilidades no Oriente Médio. O mesmo documento previa um custo adicional de US$ 1 bilhão por dia para cada etapa subsequente do conflito.

A operação militar foi lançada por Estados Unidos e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.

Com a estimativa superior a US$ 95,2 bilhões, o Iran War Cost Tracker passou a ser citado como referência para acompanhar o avanço dos gastos militares norte-americanos no conflito. O valor, calculado a partir dos números atribuídos ao Pentágono, reforça a dimensão econômica da escalada militar no Oriente Médio.