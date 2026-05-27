EUA bombardeiam instalação militar no Irã

247 - Os Estados Unidos realizaram novos ataques contra o Irã e bombardearam uma instalação militar considerada por autoridades americanas uma ameaça a tropas do país e ao tráfego marítimo comercial no Estreito de Ormuz. As informações foram publicadas nesta quarta-feira (27) pelo Portal G1, com base na Reuters.

Uma autoridade estadunidense, que falou sob condição de anonimato à Reuters, afirmou que forças dos EUA também interceptaram e derrubaram vários drones iranianos classificados como ameaça semelhante à segurança das tropas americanas e da navegação na região.

A nova ofensiva ocorre em meio ao aumento da tensão no Golfo Pérsico, área estratégica para o comércio global de petróleo e gás. Mais cedo, veículos da imprensa estatal iraniana informaram que explosões foram ouvidas nas proximidades da cidade portuária de Bandar Abbas, no sul do Irã.

De acordo com a agência Fars News, sistemas de defesa aérea iranianos permaneceram ativos por vários minutos após os relatos de explosões na região. Bandar Abbas fica próxima ao Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte de energia.

Retomada da guerra no Oriente Médio

O conflito no Oriente Médio teve início no fim de fevereiro, após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Desde então, a guerra se espalhou rapidamente por diferentes frentes, afetando países da região e ampliando a instabilidade geopolítica.

A escalada também provocou uma crise no mercado global de energia. O Estreito de Ormuz voltou ao centro das disputas, em razão de sua importância para a circulação internacional de petróleo e gás.

Nas últimas semanas, Irã e Estados Unidos vêm trocando acusações enquanto tentam negociar um acordo mediado pelo Paquistão. Apesar das tratativas, as posições permanecem distantes, especialmente em temas considerados centrais pelas duas partes.

Entre os principais pontos de impasse estão o controle do Estreito de Ormuz e o programa nuclear iraniano. Até o momento, nenhuma das partes sinalizou disposição para ceder nas questões mais sensíveis da negociação.

Irã acusa EUA e Israel de tentativa de desestabilização

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Ministério da Inteligência do Irã afirmou que os Estados Unidos e Israel continuam tentando derrubar a República Islâmica e fragmentar o país.

A acusação reforça o clima de confronto político e militar entre Teerã e Washington, em um momento em que as ações militares se intensificam e as negociações diplomáticas não avançam nos pontos decisivos.

Na prática, o Irã fechou o Estreito de Ormuz, restringindo uma rota essencial para o comércio global de energia. Em resposta, os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos.

A combinação entre ataques militares, interceptação de drones, fechamento de rotas marítimas e bloqueios navais amplia o risco de uma deterioração ainda maior da guerra no Oriente Médio, com impactos diretos sobre a segurança regional e o abastecimento internacional de energia.