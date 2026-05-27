China está fazendo esforços incansáveis pela paz entre EUA e Irã, afirma chanceler

247 - A China diz que está trabalhando pela paz entre Irã e EUA e defende negociações para restaurar a estabilidade no Oriente Médio, em meio à crise provocada pela ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou em coletiva de imprensa realizada na terça-feira (26), que Pequim tem atuado de forma permanente para buscar uma saída diplomática ao conflito. Segundo ele, “a China tem trabalhado incansavelmente para resolver o conflito atual”.

Wang Yi declarou que o governo chinês mantém interlocução com diferentes atores envolvidos direta ou indiretamente na crise. “Mantemos comunicação e coordenação com as principais partes interessadas e com os principais parceiros regionais e internacionais”, afirmou.

Negociações entre Washington e Teerã são vistas como centrais

De acordo com o chanceler chinês, a chave para a superação do impasse está nas negociações entre Washington e Teerã. Pequim também manifestou apoio às iniciativas de mediação conduzidas por outros países, incluindo o Paquistão.

“Apoiamos os esforços de mediação do Paquistão e de outros países, bem como os dos Estados Unidos e do Irã”, disse Wang Yi.

O ministro ressaltou que a solução para o conflito não será imediata, mas afirmou que os avanços diplomáticos podem abrir caminho para a redução das tensões. “Cada passo dado nas negociações traz um pouco mais de esperança de paz”, declarou.

Pequim pede cessar-fogo e fim das hostilidades

Wang Yi também defendeu que as partes envolvidas mantenham o compromisso com a trégua e trabalhem pela estabilização da região. “Esperamos que as partes envolvidas se mantenham firmes no cessar-fogo e na cessação das hostilidades, continuem avançando juntas e restaurem a paz no Oriente Médio o mais rápido possível”, afirmou.

O governo chinês tem reiterado a defesa do respeito à soberania, à segurança e à integridade territorial dos países da região. O chanceler também citou como princípios fundamentais a proteção de civis e de alvos não militares, a segurança das rotas marítimas e da infraestrutura energética, além do cumprimento das normas do regime de não proliferação nuclear.

Relatos de violações do cessar-fogo elevam tensão

As declarações de Wang Yi foram feitas em meio a relatos de violações recentes do cessar-fogo. Entre os episódios mencionados estão manobras militares dos Estados Unidos contra embarcações iranianas, a entrada de drones e caças no espaço aéreo do Irã e ataques contra alvos no sul do país.

Segundo as informações divulgadas, os ataques ocorreram nas proximidades de Bandar Abbas, cidade portuária estratégica no sul iraniano, apesar da trégua alcançada em 8 de abril. O Irã alertou que pode responder à agressão em escala regional e extrarregional.

As negociações indiretas entre Teerã e Washington continuam sob mediação do Paquistão. O diálogo tem como base uma proposta de 14 pontos apresentada pela República Islâmica para a construção de um memorando destinado a encerrar a guerra lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.