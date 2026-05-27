Trump reúne gabinete em meio à tensão com o Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou uma reunião de gabinete na Casa Branca para esta quarta-feira (27), em meio à tensão com o Irã e às negociações para transformar o atual cessar-fogo em um acordo mais duradouro no Oriente Médio. As informações são da CNN Brasil.

Segundo a CNN Brasil, apesar dos sinais de avanço diplomático entre Washington e Teerã, ainda há obstáculos relevantes para um entendimento definitivo. As divergências envolvem a redação de pontos ligados ao programa nuclear iraniano e ao eventual alívio de sanções impostas ao país.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que os impasses estão concentrados em detalhes específicos do texto em negociação. Segundo ele, as diferenças giram em torno de “uma palavra, uma frase”.

Negociações ganham fôlego após encontro em Doha

O processo diplomático avançou após autoridades iranianas retornarem de Doha, no Catar, nesta terça-feira (26), depois de conversas classificadas por Teerã como “intensas negociações”. A mediação vem sendo conduzida pelo Paquistão, em uma tentativa de reduzir a escalada regional e consolidar uma trégua mais estável.

Mesmo com a retomada do diálogo, o clima entre os dois países segue marcado por acusações cruzadas. O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo e de promoverem ataques contra navios mercantes iranianos.

Em comunicado, o governo iraniano afirmou que Washington manteve “ações ilegais e injustas” desde o anúncio da trégua. Teerã também acusou os EUA de cometerem “numerosos roubos marítimos” e de realizarem ataques na região de Hormozgan, no sul do Irã, nas últimas 28 horas.

A região abriga parte do Estreito de Ormuz, uma das rotas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo. Qualquer instabilidade militar na área aumenta a pressão sobre o mercado energético global e amplia o risco de uma nova escalada no Oriente Médio.

Centcom confirma ataques no sul do Irã

Na segunda-feira (25), o Centcom (Comando Central dos EUA) confirmou que forças americanas realizaram ações militares contra locais de lançamento de mísseis e embarcações iranianas nas proximidades do estreito.

“As forças americanas realizaram ataques de autodefesa no sul do Irã hoje para proteger nossas tropas das ameaças representadas pelas forças iranianas”, afirmou o porta-voz do Centcom, Timothy Hawkins.

O governo iraniano reagiu classificando as operações como prova de “engano e traição” por parte dos Estados Unidos durante o processo diplomático em andamento. Teerã afirmou ainda que não deixará “nenhum ato de agressão sem resposta”.

Apesar das acusações, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã informou que 25 embarcações, incluindo petroleiros, cruzaram o Estreito de Ormuz no último dia. Segundo o órgão, a passagem ocorreu após coordenação de segurança com a Marinha iraniana.