Gastos dos EUA com guerra no Irã passam de US$ 70 bilhões

247 - Os gastos dos EUA com a guerra no Irã passam de US$ 70 bilhões, de acordo com levantamento citado pela Sputnik Brasil, que aponta custos acima de US$ 70,9 bilhões e valor ainda em alta na guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Segundo a Sputnik Brasil, os dados analisados têm como base o portal iran-cost-ticker.com, que monitora os custos atribuídos ao conflito. O valor estimado pelo levantamento já supera US$ 70,9 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 369,4 bilhões, e continua crescendo.

A cifra contrasta com estimativas divulgadas por autoridades norte-americanas. Na semana passada, Jules Hurst, controlador interino do Pentágono, afirmou a legisladores dos Estados Unidos que os gastos do país no conflito com o Irã somavam aproximadamente US$ 25 bilhões, cerca de R$ 124,5 bilhões.

No entanto, no dia seguinte, veículos da mídia norte-americana, citando fontes informadas, apontaram que a estimativa real estaria mais próxima de US$ 40 bilhões, equivalente a R$ 228,4 bilhões. Conforme essas fontes, o cálculo incluiria despesas com a reconstrução de instalações militares dos EUA e a reposição de bens destruídos.

A diferença entre os números evidencia a dificuldade de mensurar os custos totais da ofensiva e de suas consequências militares no Oriente Médio. Enquanto autoridades norte-americanas apresentam cifras menores, o levantamento citado pela Sputnik indica uma conta muito superior e ainda em expansão.