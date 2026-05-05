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      Gastos dos EUA com guerra no Irã passam de US$ 70 bilhões

      Levantamento citado pela Sputnik aponta que gastos ainda estão em alta

      Fumaça sobe após uma explosão, em meio ao conflito entre os EUA e Israel com o Irã, em Teerã, Irã, 7 de março de 2026. (Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

      247 - Os gastos dos EUA com a guerra no Irã passam de US$ 70 bilhões, de acordo com levantamento citado pela Sputnik Brasil, que aponta custos acima de US$ 70,9 bilhões e valor ainda em alta na guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

      Segundo a Sputnik Brasil, os dados analisados têm como base o portal iran-cost-ticker.com, que monitora os custos atribuídos ao conflito. O valor estimado pelo levantamento já supera US$ 70,9 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 369,4 bilhões, e continua crescendo.

      A cifra contrasta com estimativas divulgadas por autoridades norte-americanas. Na semana passada, Jules Hurst, controlador interino do Pentágono, afirmou a legisladores dos Estados Unidos que os gastos do país no conflito com o Irã somavam aproximadamente US$ 25 bilhões, cerca de R$ 124,5 bilhões.

      No entanto, no dia seguinte, veículos da mídia norte-americana, citando fontes informadas, apontaram que a estimativa real estaria mais próxima de US$ 40 bilhões, equivalente a R$ 228,4 bilhões. Conforme essas fontes, o cálculo incluiria despesas com a reconstrução de instalações militares dos EUA e a reposição de bens destruídos.

      A diferença entre os números evidencia a dificuldade de mensurar os custos totais da ofensiva e de suas consequências militares no Oriente Médio. Enquanto autoridades norte-americanas apresentam cifras menores, o levantamento citado pela Sputnik indica uma conta muito superior e ainda em expansão.

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