Irã diz que ataque aos Emirados Árabes Unidos é resposta ao papel que esse país desempenha como aliado dos EUA

247 - O Irã confirmou ataques contra alvos nos Emirados Árabes Unidos depois de afirmar ter verificado o envolvimento do país em ações contra a República Islâmica. O episódio, que atingiu a região de Fujairah, ocorreu em meio ao aumento das tensões no Estreito de Ormuz e à escalada militar envolvendo Teerã, Washington e aliados regionais.

A informação foi publicada pela Telesur, com base em relatos da Press TV e da RT en Español. Segundo a emissora, Ebrahim Zolfaghari, porta-voz do Quartel-General Central do Irã, Khatam al-Anbiya, declarou que os ataques foram realizados após Teerã confirmar a participação dos Emirados em agressões contra o território iraniano.

“Nossos ataques contra os Emirados Árabes Unidos ocorreram após confirmarmos seu envolvimento nos ataques contra o nosso país. Reiteramos a necessidade de que eles resistam aos nossos golpes”, afirmou Zolfaghari, de acordo com o texto original.

O porta-voz iraniano também advertiu que novos movimentos de forças estrangeiras ou de aliados regionais poderiam levar Teerã a atacar infraestrutura vital dos Emirados Árabes Unidos. A declaração amplia o tom de alerta em uma região estratégica para o comércio internacional de energia.

Autoridades de Fujairah denunciaram ataques com drones iranianos contra instalações da Fujairah Petroleum Industries e contra um navio-tanque pertencente à estatal ADNOC. De acordo com o relato, os sistemas de defesa aérea dos Emirados interceptaram três dos quatro mísseis lançados durante a tarde, enquanto um quarto projétil caiu no mar.

Crise em Fujairah e acusação contra os EUA

O incêndio de grandes proporções registrado nesta segunda-feira nas instalações petrolíferas do porto de Fujairah foi atribuído por uma fonte militar iraniana ao que chamou de “aventureirismo militar” dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz. A declaração foi feita à emissora estatal iraniana IRIB, segundo o conteúdo divulgado.

“O que aconteceu foi resultado do aventureirismo militar dos EUA na criação de um corredor para a passagem ilegal de navios pelas vias navegáveis proibidas do Estreito de Ormuz”, afirmou a fonte militar à IRIB, conforme reproduzido no texto original.

Segundo a emissora iraniana, as Forças Armadas dos Estados Unidos devem assumir responsabilidade por ações que, na avaliação de Teerã, colocam em risco a estabilidade regional. O relato também afirma que a política externa de Washington usa a força em processos diplomáticos e contribui para elevar tensões em uma área considerada essencial para a economia global.

O incidente ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o início de uma operação militar para romper o controle do Irã sobre o Estreito de Ormuz. A Guarda Revolucionária Islâmica alertou que qualquer trânsito de embarcações comerciais ou militares norte-americanas sem coordenação prévia poderá receber uma resposta rápida e decisiva.