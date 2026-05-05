EUA e monarquias do Golfo preparam nova resolução no Conselho de Segurança da ONU sobre o Estreito de Ormuz

247 - Os Estados Unidos e nações árabes do Golfo Pérsico estão redigindo um novo projeto de resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas para condenar o Irã pelo bloqueio do Estreito de Ormuz, em resposta aos ataques conduzidos por Washington e Israel em fevereiro deste ano. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo embaixador norte-americano na ONU, Mike Waltz.

Waltz declarou que as negociações sobre o texto ocorrerão durante esta semana. A iniciativa ocorre pouco mais de três semanas após Rússia e China, membros permanentes do Conselho, vetarem uma resolução anterior que, segundo Washington, buscaria mobilizar esforços internacionais para restaurar a liberdade de navegação na via estratégica .

De acordo com o diplomata, o novo projeto é uma tentativa mais focada e de escopo mais restrito do que a resolução anterior. "Isto é muito mais concentrado na mineração de vias navegáveis internacionais e na taxação, o que afeta todas as economias do mundo, particularmente as da Ásia", afirmou Waltz a jornalistas .

A proposta, que está sendo elaborada em conjunto com o Bahrein e conta com contribuições do Kuwait, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, deve determinar que o Irã cesse imediatamente os ataques a navios mercantes e as tentativas de impor pedágios sobre o transporte no estreito. O texto também exigirá que Teerã pare de instalar minas marítimas e divulgue a localização daquelas já existentes .

Histórico de tensão e voto anterior

As tensões na região se intensificaram significativamente após os ataques militares realizados pelos EUA e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro . Como resposta, o Irã impôs um bloqueio efetivo sobre o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial, gerando impactos na economia global e alimentando uma crise humanitária .

Em 7 de abril, o Conselho de Segurança rejeitou uma resolução apresentada pelo Bahrein (S/2026/273) e apoiada pelos EUA. O texto, que foi diluído ao longo de negociações devido a objeções de França, Rússia e China, obteve 11 votos a favor, dois contra (Rússia e China) e duas abstenções (Colômbia e Paquistão). Como membros permanentes, russos e chineses usaram seu poder de veto para barrar a medida .

Na ocasião, o representante da China, Fu Cong, justificou o veto afirmando que o projeto "não conseguiu capturar as causas profundas e o quadro completo do conflito de forma abrangente e equilibrada", pedindo que os EUA e Israel interrompessem suas "ações militares ilegais" . Seu homólogo russo, Vassily Nebenzia, classificou o texto como "repleto de elementos desequilibrados, imprecisos e confrontacionais" que ignoravam os ataques a Teerã .