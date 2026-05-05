Ataque dos EUA mata cinco no Estreito de Ormuz

247 - Pelo menos cinco pessoas morreram em um ataque dos EUA contra dois navios de carga no Estreito de Ormuz, segundo relato da agência iraniana Tasnim, que afirmou que as embarcações civis seguiam em direção à costa do Irã.

A informação foi publicada pela agência russa TASS, com base em uma fonte militar citada pela Tasnim. De acordo com o relato, os dois navios transportavam carga civil e haviam partido do porto de Khasab, em Omã, antes de serem atingidos no estratégico corredor marítimo que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã.

Segundo a fonte militar citada pela agência iraniana, o episódio veio à tona após a verificação de relatos de que os Estados Unidos teriam afundado embarcações iranianas na região. A versão divulgada pela Tasnim afirma, no entanto, que os alvos atingidos eram navios de carga civil.

O caso ocorre em meio a uma disputa de versões sobre operações militares no Estreito de Ormuz. Antes da divulgação da informação pela Tasnim, a Associated Press havia citado o comandante do Comando Central dos Estados Unidos, almirante Brad Cooper, segundo o qual helicópteros militares norte-americanos afundaram seis pequenas embarcações iranianas no Estreito de Ormuz.

O Irã negou essa versão e afirmou que nenhuma embarcação da Marinha iraniana foi afundada pelos Estados Unidos na segunda-feira. A negativa iraniana reforça a divergência entre as informações divulgadas por Washington e por Teerã sobre os acontecimentos recentes na área.

O Estreito de Ormuz é uma das passagens marítimas mais sensíveis do mundo, por concentrar parte relevante do tráfego internacional de energia e mercadorias. Qualquer incidente militar na região tende a elevar a tensão geopolítica e a preocupação com a segurança da navegação comercial.

Até o momento, segundo as informações divulgadas pela TASS com base na Tasnim, o saldo relatado é de cinco mortos no ataque contra os dois navios de carga. As autoridades iranianas contestam a versão de que embarcações da Marinha do país tenham sido afundadas pelas forças dos EUA.