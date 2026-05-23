TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      HOME > Mundo

      Otan conclui reunião na Suécia com foco na guerra contra Irã e gastos militares

      Aliança militar definiu prioridades de segurança antes da cúpula de julho na Turquia

      Otan (Foto: Reuters)
      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      247 - A Otan encerrou nesta sexta-feira (22), uma reunião ministerial de dois dias na Suécia com o Estreito de Ormuz entre os principais temas da agenda, ao lado das prioridades de segurança da aliança militar antes da cúpula de julho em Ankara, Turquia, dos gastos militares e das tensões envolvendo a guerra contra o Irã.

      O encontro reuniu ministros das Relações Exteriores da Otan e teve como foco central a ampliação da capacidade industrial de defesa dos países-membros, além da definição de caminhos para uma meta de gasto militar equivalente a 5% do Produto Interno Bruto. De acordo com a Al Jazeera, a situação no Estreito de Ormuz também ocupou espaço relevante nas discussões.

      O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou que o Irã segue tentando usar o fechamento do Estreito de Ormuz como instrumento de pressão sobre a economia global.

      “O Irã continua tentando manter a economia global refém ao fechar o Estreito de Ormuz”, disse Rutte.

      Segundo ele, países estão se articulando para garantir que a passagem marítima permaneça aberta ao trânsito. Rutte também defendeu o envio de recursos essenciais à região como parte dos planos em debate.

      “É importante que os países estejam se reunindo em torno de planos para garantir que o Estreito possa estar aberto ao trânsito, inclusive com o deslocamento de ativos essenciais para a região”, afirmou o secretário-geral da Otan.

      Tensões entre EUA e aliados europeus

      A guerra EUA-Israel contra o Irã também evidenciou divergências políticas entre Washington e vários aliados europeus dentro da aliança. O tema apareceu nas discussões em meio à pressão norte-americana por medidas mais firmes contra Teerã.

      O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que os aliados da Otan concordam que o Irã não deve desenvolver armas nucleares. No entanto, segundo ele, poucos países teriam agido quando o governo Trump cobrou iniciativas concretas.

      Rubio também criticou a Espanha por se recusar a conceder às forças norte-americanas acesso a bases militares em seu território para operações relacionadas ao conflito com o Irã.

      Cúpula de Ankara no horizonte

      A reunião ministerial na Suécia serviu como etapa preparatória para a cúpula de julho em Ankara, quando a Otan deverá consolidar suas principais diretrizes de segurança. Entre os pontos em discussão estão o fortalecimento da indústria de defesa, o aumento dos gastos militares dos integrantes da aliança e a resposta coordenada a crises em áreas estratégicas.

      O Estreito de Ormuz, uma das passagens marítimas mais sensíveis para o comércio internacional, ganhou destaque no encontro justamente pelo impacto que seu bloqueio pode causar sobre fluxos econômicos globais, segundo as declarações apresentadas pela liderança da Otan.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias