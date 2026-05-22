Trump decide enviar mais 5 mil soldados à Polônia

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (21) que enviará mais 5 mil soldados norte-americanos à Polônia, em uma decisão que reforça a presença militar dos EUA no país europeu e ocorre em meio à revisão do destacamento de tropas norte-americanas no continente.

As informações são da Reuters. O anúncio foi feito por Trump em uma publicação na plataforma Truth Social, na qual ele atribuiu a medida à relação com o presidente da Polônia, Karol Nawrocki, descrito pela agência como um político nacionalista conservador.

“Com base na eleição bem-sucedida do atual presidente da Polônia, Karol Nawrocki, a quem tive a honra de apoiar, e em nosso relacionamento com ele, tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos enviarão mais 5.000 soldados para a Polônia”, disse Trump, segundo o texto divulgado.

A decisão foi comunicada dois dias depois de o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmar a jornalistas que o envio de tropas norte-americanas à Polônia havia sido adiado. O movimento ocorre em um contexto no qual Washington vinha revisando sua presença militar na Europa.

Segundo a Reuters, já havia expectativa de que os Estados Unidos reduzissem sua presença militar no continente, em linha com as cobranças de Trump para que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assumisse um papel maior na defesa europeia.

Relação com Nawrocki pesa na decisão

Trump recebeu Karol Nawrocki na Casa Branca em maio do ano passado e declarou apoio ao político em um momento considerado crucial antes da eleição polonesa. Nawrocki derrotou o candidato do partido centrista e pró-europeu do primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk.

Os dois voltaram a se reunir na Casa Branca em setembro. Na ocasião, Trump afirmou que os Estados Unidos poderiam ampliar sua presença militar na Polônia e prometeu garantir a defesa do país.

A imagem que acompanha a reportagem da Reuters mostra Trump e Nawrocki assistindo à passagem de aviões militares na Casa Branca, em Washington, em 3 de setembro de 2025. A foto é creditada a Brian Snyder, da Reuters.

Com o novo anúncio, a Polônia passa a ocupar posição ainda mais relevante na estratégia militar norte-americana na Europa, em meio às discussões sobre a divisão de responsabilidades de defesa entre os Estados Unidos e os demais países da Otan.