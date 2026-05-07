Polônia quer receber tropas dos EUA retiradas da Alemanha
Governo polonês afirma estar pronto para oferecer bases, logística e apoio financeiro a militares americanos
247 - A Polônia quer receber tropas dos EUA retiradas da Alemanha e afirma estar pronta para oferecer bases, logística e apoio financeiro a militares americanos, em meio ao plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reduzir o contingente militar norte-americano em território alemão.
As informações são da Sputnik. Segundo a agência, o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, confirmou anteriormente à RIA Novosti que o Departamento de Guerra planeja retirar 5 mil soldados americanos da Alemanha nos próximos seis a doze meses.
O presidente polonês, Karol Nawrocki, afirmou que tentará convencer Donald Trump a manter as forças norte-americanas na Europa. A iniciativa ocorre em um momento em que Varsóvia busca reforçar a presença militar dos Estados Unidos em seu território.
De acordo com Nawrocki, a Polônia já mantém conversas para ampliar o contingente americano atualmente presente no país, estimado em 10 mil militares. A movimentação indica o interesse polonês em ocupar um papel ainda mais relevante na estratégia militar dos EUA no continente europeu.
Segundo Parnell, “o lado polonês está pronto para fornecer a infraestrutura necessária e o apoio financeiro para o destacamento de tropas americanas”. A declaração foi atribuída pela Sputnik à RIA Novosti.
A Polônia também estaria disposta a disponibilizar ao Exército dos Estados Unidos “bases e campos de treinamento, armazéns para equipamentos e armas, infraestrutura logística, bem como arcar com parte dos custos associados ao destacamento do contingente, incluindo a manutenção das instalações, o fornecimento de energia e a garantia das atividades diárias das unidades”, acrescentou a fonte citada pela agência.
A proposta polonesa surge após Donald Trump anunciar planos para reduzir em mais de 5 mil pessoas o contingente militar dos EUA na Alemanha. A eventual realocação dessas tropas para a Polônia reforçaria a presença americana no Leste Europeu e aproximaria ainda mais Varsóvia de Washington no campo militar.
O tema envolve diretamente a reorganização da presença militar dos Estados Unidos na Europa, em um contexto de debates sobre custos, infraestrutura e prioridades estratégicas no continente.