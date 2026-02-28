Governo iraniano pede que população mantenha a calma

247 - Segundo a agência de notícias Tasnim, o Ministério do Interior do Irã afirmou que o “inimigo criminoso, mais uma vez, em violação de todas as leis internacionais e durante negociações, atacou novamente nossa querida pátria”.

Em comunicado, o ministério pediu à população para se manter calma e determinou aos governadores de todo o país que reforcem as instruções anteriores, enviem relatórios “imediatos” sobre a situação nas províncias e promovam “a mobilização de todas as estruturas para atender às necessidades urgentes da população”.