      Governo iraniano pede que população mantenha a calma

      Comunicado do Ministério do Interior iraniano busca tranquilizar os cidadãos

      Bandeiras do Irã em Teerã - 08/12/2024 (Foto: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

      247 - Segundo a agência de notícias Tasnim, o Ministério do Interior do Irã afirmou que o “inimigo criminoso, mais uma vez, em violação de todas as leis internacionais e durante negociações, atacou novamente nossa querida pátria”.

      Em comunicado, o ministério pediu à população para se manter calma e determinou aos governadores de todo o país que reforcem as instruções anteriores, enviem relatórios “imediatos” sobre a situação nas províncias e promovam “a mobilização de todas as estruturas para atender às necessidades urgentes da população”.

