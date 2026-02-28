TV 247 logo
      Irã reage aos ataques lançando mísseis contra Israel

      Exército israelense afirma ter identificado disparos iranianos e acionado sirenes em várias regiões do país

      Mísseis iranianos (Foto: Reuters)

      247 - O Irã lançou mísseis em direção a Israel, em resposta aos ataques conduzidos por Israel e pelos Estados Unidos. 

      A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) confirmou que disparou mísseis e enviou drones contra Israel após os ataques realizados pelos Estados Unidos e pelo exército israelense.

      “Em resposta à agressão do inimigo hostil e criminoso contra a República Islâmica do Irã, teve início a primeira onda de amplos ataques com mísseis e drones da República Islâmica do Irã em direção aos territórios ocupados.”

      Segundo informações divulgadas pelo próprio exército israelense, os projéteis foram identificados a caminho do território israelense, o que levou ao acionamento de sirenes em diferentes áreas do país.

      A informação foi publicada inicialmente pela própria assessoria do Exército israelense, que comunicou oficialmente o episódio e detalhou as medidas adotadas pelas forças armadas diante da ofensiva iraniana.

      Em nota, o Exército afirmou que “mísseis lançados do Irã foram identificados em direção a Israel”, confirmando o início da resposta militar de Teerã. O comunicado também destacou que a população foi orientada a seguir protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades.

      “O público é solicitado a seguir as instruções do Comando da Frente Interna”, declarou a instituição militar. “Neste momento, a Força Aérea israelense está operando para interceptar e atacar ameaças onde necessário para remover o perigo.”

      Ainda segundo o Exército, o sistema de defesa não é totalmente impenetrável. “A defesa não é hermética, e, portanto, é essencial que o público continue a aderir às diretrizes do Comando da Frente Interna. O público é solicitado a continuar a seguir as instruções do Comando da Frente Interna”, reforçou o comunicado.

      O lançamento de mísseis marca o início da reação iraniana à guerra deflagrada por Israel e os EUA neste sábado (28). 

