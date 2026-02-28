Trump diz que vai destruir a indústria militar do Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações contundentes sobre a guerra que os EUA e Israel desencadearam contra o Irã neste sábado (28). Em declaração agressiva, Trump afirmou que pretende atingir diretamente a infraestrutura militar do Irã. “Vamos destruir seus mísseis e arrasar sua indústria de mísseis até o chão. Vamos aniquilar sua marinha”, afirmou o chefe da Casa Branca.

O presidente dos Estados Unidos também afirmou que pretende enfraquecer grupos aliados ao Irã na região. “Vamos garantir que os ‘proxies terroristas’ da região não possam mais desestabilizar a região ou o mundo”, disse(...) “Este regime aprenderá em breve que ninguém deve desafiar a força e o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos”, afirmou.

As declarações reforçam o posicionamento bélico adotado por Washington e sinalizam a disposição do governo norte-americano de ampliar a ofensiva militar contra o Irã, em coordenação com Israel.