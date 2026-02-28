Trump declara guerra ao Irã e promete derrubar o regime de Teerã (vídeo)

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o objetivo dos ataques em curso contra o Irã é derrubar o regime de Teerã e convocou diretamente o povo iraniano a assumir o controle do governo. Em um pronunciamento em vídeo de oito minutos, Trump confirmou as ofensivas militares norte-americanas e afirmou que este seria o “momento” para uma mudança de poder no país persa.

🚨Trump says US has launched a regime change war and called on Iranians to rise up & seize power. He said the U.S. aims to destroy Iran’s missile program & naval forces & target leadership. Called on IRGC to surrender. He said the U.S. may take casualties pic.twitter.com/cqgbd2jwU8 February 28, 2026

Ao se dirigir às forças de segurança iranianas, o presidente dos Estados Unidos foi explícito ao estabelecer um ultimato. “Aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, às forças armadas e a toda a polícia. Eu digo esta noite que vocês devem depor as armas e terão imunidade total, ou, alternativamente, enfrentarão morte certa”, declarou.

Apelo direto à população iraniana

Trump também falou diretamente ao povo iraniano, incentivando uma insurreição contra o atual governo. “Ao grande e orgulhoso povo do Irã, eu digo esta noite que a hora da sua liberdade chegou. Permaneçam abrigados. Não saiam de casa. Está muito perigoso lá fora. Bombas estarão caindo por todos os lados”, afirmou.

O presidente dos Estados Unidos sustentou que, após o término das operações militares, caberia à população assumir o comando do país. “Quando terminarmos, assumam o seu governo. Ele estará lá para ser tomado. Esta será provavelmente a sua única chance por gerações”, disse.

Em outro trecho, Trump buscou estabelecer uma conexão política com setores descontentes da sociedade iraniana. “Por muitos anos, vocês pediram a ajuda da América, mas nunca a receberam… Então vamos ver como vocês respondem. A América está apoiando vocês com força avassaladora e poder devastador”, declarou.

“Momento de ação” e promessa de apoio militar

O discurso foi marcado por tom de confronto aberto e pela defesa explícita de uma mudança de regime. “Agora é o momento de assumir o controle do seu destino e liberar o futuro próspero e glorioso que está próximo do seu alcance. Este é o momento para agir. Não o deixem passar”, acrescentou.

As declarações colocam oficialmente os Estados Unidos em uma posição de confronto direto com o governo iraniano, indo além de ataques pontuais e assumindo como meta política a derrubada do regime. Ao combinar ofensiva militar com apelo público à população e às forças de segurança do Irã, Trump sinaliza uma estratégia que mistura pressão bélica e estímulo à ruptura interna.

O pronunciamento ocorre em meio à escalada das tensões no Oriente Médio, com ataques já confirmados contra alvos iranianos. A fala do presidente dos Estados Unidos explicita que, para Washington, a disputa ultrapassa a questão nuclear ou militar e passa a envolver diretamente a estrutura de poder em Teerã, elevando o risco de um conflito regional de grandes proporções.