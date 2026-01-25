Governo Trump mantém a versão sobre o assassinato de enfermeiro, contradizendo as evidências em vídeo

Reuters - Altos funcionários do governo Trump defenderam no domingo o assassinato a tiros de um cidadão americano por agentes de imigração em Minneapolis, mesmo com evidências em vídeo contradizendo sua versão dos fatos e aumentando as tensões entre a polícia local e os agentes federais.

Enquanto moradores visitavam um santuário improvisado de flores e velas em meio a temperaturas congelantes e neve para homenagear Alex Pretti, morto a tiros no sábado — a segunda morte por arma de fogo envolvendo agentes federais em Minneapolis neste mês — autoridades do governo Trump declararam que Pretti agrediu os agentes, obrigando-os a atirar em legítima defesa.

"As vítimas são agentes da patrulha da fronteira", disse Gregory Bovino, comandante-geral da Patrulha da Fronteira, ao programa "State of the Union" da CNN.

Essa versão oficial, repetida pela secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e outros membros do governo Trump no domingo, provocou indignação entre as autoridades policiais locais, muitos moradores de Minneapolis e democratas no Capitólio, que apontaram para vídeos feitos por testemunhas que parecem mostrar uma versão diferente dos acontecimentos.

Vídeos do local, verificados e analisados ​​pela Reuters, mostraram Pretti, de 37 anos, segurando um telefone na mão, e não uma arma, enquanto tentava ajudar outros manifestantes que haviam sido empurrados ao chão por agentes.

No início dos vídeos, Pretti aparece filmando enquanto um agente federal empurra uma mulher e derruba outra no chão. Pretti se coloca entre o agente e as mulheres e, em seguida, levanta o braço esquerdo para se proteger enquanto o agente usa spray de pimenta contra ele.

Vários agentes então agarram Pretti — que luta com eles — e o forçam a ficar de quatro. Enquanto os agentes o imobilizam, alguém grita o que parece ser um aviso sobre a presença de uma arma.

Em seguida, as imagens de vídeo parecem mostrar um dos agentes retirando uma arma de Pretti e se afastando do grupo com ela.

Momentos depois, um policial com uma pistola aponta para as costas de Pretti e dispara quatro tiros em rápida sucessão. Em seguida, ouvem-se vários outros tiros, enquanto outro agente parece atirar em Pretti.

Darius Reeves, ex-chefe do escritório de campo do ICE em Baltimore, disse à Reuters que a aparente falta de comunicação dos agentes federais era preocupante. "É evidente que ninguém está se comunicando comigo, com base na minha observação de como essa equipe reagiu", disse Reeves.

Ele chamou a atenção para indícios de que um policial parecia ter tomado posse da arma de Pretti antes de ele ser morto. "A prova para mim é como todos se dispersam", disse ele. "Eles estão olhando em volta, tentando descobrir de onde vieram os tiros."

Brian O'Hara, chefe de polícia de Minneapolis, disse ao programa "Face the Nation" da CBS que "os vídeos falam por si", classificando a versão dos fatos apresentada pelo governo Trump como profundamente perturbadora. Ele afirmou não ter visto nenhuma evidência de que Pretti tenha exibido uma arma.

A tensão na cidade já estava alta depois que um agente federal atirou fatalmente na cidadã americana Renee Good em 7 de janeiro. Autoridades do governo Trump disseram que ela estava tentando atropelar o agente com seu carro, mas outros observadores afirmaram que vídeos gravados por pessoas que estavam no local sugerem que ela estava tentando se afastar do policial que atirou nela.

As autoridades federais recusaram-se a permitir que as autoridades locais participassem na investigação do incidente.

Em coletivas de imprensa separadas, realizadas simultaneamente na tarde de domingo, o governador de Minnesota, Tim Walz, pediu a Trump que retirasse os agentes federais do estado, enquanto Bovino acusou Good e Pretti de criarem as situações que levaram às suas mortes.

Os diretores executivos de algumas das maiores empresas de Minnesota, incluindo Target, Cargill e Best Buy, publicaram uma carta pedindo a "desescalada imediata das tensões e que autoridades estaduais, locais e federais trabalhem juntas para encontrar soluções reais". Eles não condenaram o tiroteio contra Pretti.

O ex-presidente democrata Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama emitiram uma declaração afirmando que muitos dos valores fundamentais dos Estados Unidos estavam sob ataque. "Isso precisa parar", disseram eles.

As mortes de Good e Pretti desencadearam grandes protestos na cidade governada pelos democratas, embora na manhã de domingo a área onde Pretti foi baleado estivesse calma.

Uma mulher vestindo uniforme médico enfrentou as temperaturas congelantes de domingo para homenagear Pretti, que era enfermeira em um hospital de veteranos. Ao ser questionada sobre o motivo de ter saído de casa naquele domingo, a mulher, que disse ter trabalhado com Pretti, começou a soluçar.

"Ele era atencioso e gentil. Nada disso faz sentido", disse a mulher, que pediu para não ser identificada, alegando temer represálias do governo federal.

O procurador-geral de Minnesota, Keith Ellison, relatou no domingo uma história que, segundo ele, foi contada por seu filho de 31 anos, enfermeiro no sistema de saúde de Minnesota.

"Quando ele estava trabalhando hoje e ontem à noite, ele disse: 'Vejam, nossos colegas estavam chorando e em lágrimas, e eles levaram essa perda para o lado pessoal'", disse Ellison aos repórteres.

Além dos grandes protestos em Minneapolis desde a morte de Good, houve manifestações em outras cidades lideradas por políticos democratas, incluindo Los Angeles e Washington, DC, desde que Trump começou a enviar agentes de imigração e tropas da Guarda Nacional para essas comunidades no ano passado.

Trump defendeu as operações como necessárias para reduzir a criminalidade e fazer cumprir as leis de imigração.

O tiroteio de Pretti desencadeou ações judiciais na noite de sábado por parte de autoridades estaduais e locais, bem como de outras pessoas.

Um juiz distrital dos EUA emitiu uma ordem de restrição temporária proibindo autoridades federais de destruir ou alterar provas relacionadas ao tiroteio, em resposta a uma ação judicial movida pelo procurador-geral de Minnesota, pelo Ministério Público do Condado de Hennepin e pelo Departamento de Investigação Criminal. Uma audiência completa está marcada para segunda-feira.

Advogados que representam manifestantes em Minnesota também pediram a um tribunal de apelações que restabelecesse a decisão de um tribunal inferior que impedia represálias violentas por parte de agentes federais contra os manifestantes, citando a morte de Pretti e a probabilidade de um aumento no número de pessoas que iriam às ruas.