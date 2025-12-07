Grupo militar toma o poder em Benim após golpe de Estado

247 – Um grupo de militares liderados pelo tenente-coronel Pascal Tigri tomou o poder em Benim, na África Ocidental, após anunciar a destituição do presidente Patrice Talon. A informação foi divulgada inicialmente pela France 24, segundo registro publicado pela BTV e reproduzido pela RT Brasil.

De acordo com o veículo, os militares assumiram o controle da emissora de televisão estatal na manhã deste sábado (7). Durante o pronunciamento, anunciaram a queda do presidente e afirmaram que a residência oficial de Talon havia sido alvo de um ataque.

Militares falam em “futuro realmente novo” para o país

No comunicado transmitido pela TV estatal, os militares declararam que o Exército “se compromete a se alinhar para oferecer ao povo beninense a esperança de um futuro realmente novo, onde prevaleçam a fraternidade, a justiça e o trabalho”.

A fala indica que os golpistas buscam legitimar a ruptura institucional como um caminho para “reconstruir” o país — argumento recorrente em golpes de Estado na região do Sahel e da África Ocidental nos últimos anos.

Patrice Talon estava perto do fim de seu segundo mandato

Patrice Talon governa Benim desde 2016 e foi reeleito em 2021. Seu mandato terminaria em abril do próximo ano.

A destituição ocorre em meio ao aumento da instabilidade política em países vizinhos, como Níger, Burkina Faso e Mali, que também passaram por rupturas institucionais recentes.

Região vive onda de golpes e tensão geopolítica

O episódio em Benim adiciona tensão a um cenário continental marcado por disputas de influência entre potências globais, crises econômicas, pressões sociais e o avanço de grupos armados.

A comunidade internacional ainda não divulgou reações oficiais, e não há confirmação sobre o paradeiro do presidente Patrice Talon.