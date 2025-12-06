Itamaraty celebra acordo de paz entre Ruanda e República Democrática do Congo

247 - O governo brasileiro celebrou o avanço diplomático entre a República Democrática do Congo (RDC) e Ruanda após o anúncio da assinatura dos Acordos de Washington para Paz e Prosperidade, oficializados na quinta-feira (4). O conjunto de medidas prevê mecanismos voltados à interrupção das hostilidades no leste congolês e inclui o “Arcabouço para Integração Econômica Regional”, concebido para fomentar cooperação e desenvolvimento entre os países. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil também destacou a participação internacional no processo de mediação.

O Brasil parabenizou os governos da RDC e de Ruanda pela formalização do acordo e reconheceu ainda o papel de outras nações envolvidas na construção do entendimento – em especial Estados Unidos e Catar –, além da atuação do presidente do Togo, Faure Gnassingbe, que facilitou as negociações em nome da União Africana.

Segundo o comunicado brasileiro, a expectativa é de que os compromissos firmados abram caminho para a consolidação de uma paz duradoura no leste da RDC, região marcada por instabilidade prolongada, e contribuam para fortalecer a segurança e a prosperidade na Região dos Grandes Lagos.

Leia, na íntegra, a nota do Itamaraty:

O governo brasileiro recebeu, com satisfação, o anúncio de que os governos da República Democrática do Congo (RDC) e de Ruanda firmaram, em 4 de dezembro, os Acordos de Washington para Paz e Prosperidade, que incluem o “Arcabouço para Integração Econômica Regional”, compondo conjunto de instrumentos voltados à cessação das hostilidades no leste da RDC.

O Brasil cumprimenta os governos da RDC, de Ruanda, e de todos os países envolvidos nos esforços de mediação, em especial Estados Unidos e Catar, além do facilitador da União Africana, o presidente do Togo, Faure Gnassingbe.

O Brasil manifesta expectativa de que os compromissos assumidos no âmbito desses instrumentos possibilitem a consolidação de uma paz duradoura no leste da RDC e na Região dos Grandes Lagos.