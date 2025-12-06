Macron, Merz e Keir Starmer se reúnem com Zelensky na segunda

247 - Os chefes de governo da França, Alemanha e Reino Unido têm encontro marcado na segunda-feira (8) com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em Londres, para avaliar o avanço das negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos. A reunião foi anunciada após novos ataques russos contra a infraestrutura energética e ferroviária da Ucrânia, informa a Bloomberg.

Neste sábado (6), o presidente francês Emmanuel Macron confirmou o encontro em uma publicação nas redes sociais, na qual criticou duramente a ofensiva de Moscou. Ele afirmou que a Rússia está “se trancando em um caminho de escalada” e não demonstra disposição para um acordo. “Devemos continuar a exercer pressão sobre a Rússia para obrigá-la a escolher a paz”, escreveu o líder francês.

Macron, Zelensky, o chanceler alemão Friedrich Merz e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer devem revisar o quadro militar na Ucrânia e os desdobramentos das conversas conduzidas por Washington. Os Estados Unidos informaram na sexta-feira (5) que seus negociadores alcançaram com Kiev um “quadro de arranjos de segurança”, discutindo capacidades de dissuasão necessárias para um eventual acordo que encerre o conflito — embora ainda não haja sinais de um avanço decisivo.

Zelensky relatou também ter se reunido com o enviado norte-americano Steve Witkoff e com Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o líder ucraniano, o diálogo abordou “os próximos passos e formatos” das tratativas com Washington.

O anúncio ocorre em meio a uma das maiores ofensivas recentes da Rússia. Na madrugada deste sábado, as forças militares de Moscou lançaram 653 drones e 51 mísseis contra instalações energéticas ucranianas, segundo o Estado-Maior de Kiev, provocando blecautes em diversas regiões. As autoridades ucranianas afirmaram ainda ter atingido a refinaria da Rosneft na região russa de Ryazan, como parte de suas ações de retaliação.