Guerra dos EUA e Israel contra Irã eleva petróleo ao maior nível em anos

247 - O preço do petróleo disparou após a guerra contra o Irã elevar o barril ao maior nível em anos e intensificar preocupações nos mercados globais sobre a continuidade do fluxo energético. A ameaça de um bloqueio prolongado por parte dos Estados Unidos ampliou as incertezas, especialmente diante do risco de interrupções no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de exportação de petróleo do mundo.

Segundo informações da Al Jazeera, o movimento ocorreu após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicando que um bloqueio naval contra o Irã poderia durar meses. A medida provocou reação imediata nos mercados, com investidores precificando a possibilidade de um impasse prolongado no Oriente Médio.

Os contratos futuros do petróleo Brent registraram alta de 8%, atingindo US$ 120 por barril, o maior valor desde junho de 2022. A escalada reflete a percepção de que não há solução rápida para o conflito e de que a reabertura do Estreito de Ormuz, ponto estratégico para o comércio global de petróleo, permanece incerta.

Estratégia de bloqueio e impacto global

Durante reunião com executivos do setor petrolífero realizada na terça-feira (29), Trump defendeu que o bloqueio dos portos iranianos seria uma alternativa mais eficaz do que ações militares diretas, como bombardeios. A estratégia, segundo o presidente, poderia pressionar Teerã sem ampliar imediatamente o confronto armado.

De acordo com um funcionário da Casa Branca ouvido sob condição de anonimato, o encontro abordou esforços para reduzir impactos no mercado global de energia. O objetivo, segundo a fonte, seria “aliviar os mercados globais de petróleo e discutir medidas para manter o bloqueio por meses, se necessário, minimizando o impacto para os consumidores americanos”.

Impasse diplomático e alerta internacional

As tensões se intensificam em meio à estagnação das negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã, que não avançaram após tentativas frustradas de diálogo. O cenário de impasse contribui para a volatilidade nos preços e aumenta o risco de instabilidade prolongada na região.

Em paralelo, Trump manteve conversa telefônica com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Durante o diálogo, o líder russo alertou para “consequências prejudiciais” caso Estados Unidos e Israel retomem operações militares contra o Irã.

O alerta reforça a dimensão internacional da crise, que já afeta diretamente os mercados energéticos e amplia as preocupações sobre seus desdobramentos econômicos e geopolíticos.