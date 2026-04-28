Petrobras projeta petróleo a US$ 70 até o fim do ano, diz Magda Chambriard

247 - A Petrobras projeta que o preço do petróleo deve cair para cerca de US$ 70 por barril até o final do ano, em meio a um cenário global ainda marcado por incertezas geopolíticas. A estimativa foi apresentada pela presidente da companhia, Magda Chambriard, que ressaltou a necessidade de adaptação da estatal a um ambiente de preços mais baixos e menor volatilidade no mercado internacional.

Durante evento realizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a executiva avaliou que os impactos da guerra iniciada em 28 de fevereiro tendem a persistir, mesmo diante de eventuais esforços para encerrar o conflito.

Segundo a presidente da Petrobras, a empresa já trabalha com diferentes cenários para enfrentar oscilações no mercado global de energia. “A gente se prepara para o preço baixo. Nossos projetos têm que ser resilientes a preço baixo. Temos que ser capazes de lidar com isso”, afirmou.

A executiva também destacou que a companhia não se considera pressionada por preços internacionais, mesmo após a mudança na política de comercialização adotada em 2023. “Se você me perguntar se estamos pressionados pela paridade internacional, nós não estamos pressionados pelo preço”, disse.

Desde maio de 2023, a Petrobras deixou de seguir a política de paridade de importação (PPI), que alinhava os preços domésticos aos valores internacionais. Em seu lugar, a estatal passou a adotar uma estratégia que considera limites de preço tanto para o consumidor quanto para a própria empresa, buscando reduzir a exposição do mercado interno à volatilidade externa.