Hamas acusa Israel de violar acordo e impor restrições na fronteira

247 - A passagem de Rafah, principal ponto de saída da Faixa de Gaza para o Egito, voltou ao centro das tensões após as restrições impostas por Israel ao funcionamento do posto fronteiriço e de descumprir os mecanismos estabelecidos no acordo de cessar-fogo.

Segundo o Hamas, as limitações impostas ao tráfego de pessoas têm afetado especialmente pacientes e feridos que dependem de evacuação urgente para receber tratamento médico no exterior. As denúncias também incluem relatos de abusos durante o processo de retorno ao território palestino.

De acordo com a agência Prensa Latina, o Hamas afirmou em comunicado que “a ocupação israelense está cometendo uma violação flagrante dos mecanismos de operação da passagem de Rafah previstos no acordo de cessar-fogo”, em vigor desde 10 de outubro do ano passado.

No texto divulgado, o Hamas acusou o Exército israelense de realizar “violações sistemáticas” contra pessoas que retornavam à Faixa de Gaza pelo lado egípcio, incluindo “abusos físicos e psicológicos” e “interrogatórios severos”.

Além disso, o Movimento criticou Israel por não respeitar as quotas diárias previstas para partidas e retornos de civis. Segundo o Hamas, essa situação “coloca em risco real a vida de milhares de pacientes e feridos que precisam urgentemente de atendimento médico no exterior”.

O Hamas também reforçou sua posição ao afirmar: “Consideramos Israel responsável pelas contínuas violações do cessar-fogo e pelo controle que exerce sobre o mecanismo de Rafah”.