Hamas exige imediato fim da agressão e do bloqueio a Gaza

247 - O Movimento de Resistência Palestina Hamas exigiu a cessação total da agressão contra a Faixa de Gaza e o fim do bloqueio imposto ao território, em resposta a uma reunião do Conselho de Paz realizada nos Estados Unidos para debater a situação no território palestino. A organização defendeu que qualquer iniciativa política relacionada ao futuro de Gaza deve começar, obrigatoriamente, por um cessar-fogo completo.

Segundo a Telesur, o Hamas afirmou que a interrupção total das agressões de Israel contra os palestinos é o primeiro passo indispensável para aliviar a grave crise humanitária enfrentada pela população local e permitir a livre circulação.

No comunicado, o movimento destacou que todo processo político ou eventual acordo sobre Gaza precisa ter como base um cessar-fogo integral. Para o Hamas, esse é um requisito essencial para qualquer avanço concreto e para a criação de condições mínimas de estabilidade no território palestino.

A organização também defendeu a garantia dos direitos nacionais legítimos do povo palestino, com ênfase no direito à liberdade e à autodeterminação. Segundo o texto, esses princípios são fundamentais para a construção de um futuro digno para a população.

O Hamas afirmou ainda que a realização da reunião do Conselho de Paz nos Estados Unidos ocorre em meio à continuidade da ocupação israelense e a violações do acordo de cessar-fogo. Diante desse cenário, o movimento instou a comunidade internacional a agir com firmeza.

A declaração conclama os países e organizações que participam do Conselho de Paz a adotarem medidas práticas que obriguem a ocupação a interromper a agressão contra o povo palestino. Entre as ações reivindicadas estão a abertura imediata de todas as passagens de fronteira e a liberação irrestrita da entrada de ajuda humanitária essencial para os moradores de Gaza.

O texto também exige o início imediato dos trabalhos de reconstrução na Faixa de Gaza, que sofreu danos extensos e severos em sua infraestrutura e em áreas residenciais. Além disso, o Hamas pede que as partes internacionais e os mediadores assumam plenamente suas responsabilidades para assegurar a implementação dos acordos previamente firmados.

Ao reiterar sua posição, o movimento afirmou que é crucial impedir que a ocupação continue a obstruir os direitos humanitários e políticos do povo palestino e declarou estar empenhado em trabalhar para estabelecer um cessar-fogo permanente.

O Hamas sustenta que qualquer esforço internacional que realmente busque estabilidade em Gaza precisa enfrentar a causa central do conflito: a ocupação israelense do território palestino. No encerramento da nota, o movimento defendeu o fim das políticas agressivas por parte de Israel e reafirmou que o povo palestino deve poder exercer plenamente seus direitos inalienáveis.