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      Hezbollah contra-ataca e lança míssil contra caça israelense

      Movimento da resistência libanesa lançou um míssil terra-ar e relatou ataque com drone

      Iranianos queimam uma bandeira israelense durante um comício no Dia Anual de Quds, em Teerã, Irã, em 7 de maio de 2021 (Foto: MAJID ASGARIPOUR/WANA VIA REUTERS)
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      247 - O Hezbollah afirmou ter lançado um míssil superfície-ar contra um caça israelense no espaço aéreo do setor oeste do Líbano, em uma ação ocorrida nesta segunda-feira (18), informa a Al Jazeera.

      O movimento da resistência libanesa declarou que suas forças “confrontaram um avião de guerra israelense no espaço aéreo do setor oeste” usando o míssil. 

      Em outra ação, o Hezbollah afirmou ter atacado com um drone uma concentração de veículos e soldados israelenses no porto da cidade de Naqoura, no sul do Líbano.

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