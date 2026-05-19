Hezbollah contra-ataca e lança míssil contra caça israelense

247 - O Hezbollah afirmou ter lançado um míssil superfície-ar contra um caça israelense no espaço aéreo do setor oeste do Líbano, em uma ação ocorrida nesta segunda-feira (18), informa a Al Jazeera.

O movimento da resistência libanesa declarou que suas forças “confrontaram um avião de guerra israelense no espaço aéreo do setor oeste” usando o míssil.

Em outra ação, o Hezbollah afirmou ter atacado com um drone uma concentração de veículos e soldados israelenses no porto da cidade de Naqoura, no sul do Líbano.