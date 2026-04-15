Hezbollah lança foguetes contra o norte de Israel
Movimento de resistência atacou Metula, Kfar Giladi e Kiryat Shmona
247 - O Hezbollah lançou foguetes contra o norte de Israel e afirmou ter atingido as localidades de Metula, Kfar Giladi e Kiryat Shmona na manhã desta quarta-feira (15), às 8h no horário local. A ofensiva ocorre em meio à escalada de tensões na região e foi seguida por ataques israelenses no sul do Líbano.
Segundo a Al Jazeera, o Hezbollah declarou que seus combatentes realizaram os bombardeios contra os povoados israelenses como parte das ações em curso no confronto com Israel.
Ainda de acordo com a emissora, forças israelenses responderam com ataques aéreos e com drones no território libanês. Um drone atingiu a cidade de al-Babliya, localizada no distrito de Sidon, no sul do país, conforme relatos de correspondentes no local.
Além disso, um ataque aéreo israelense foi registrado na cidade de Qlailah, também no sul do Líbano. Os episódios indicam a continuidade das ações militares cruzadas entre Israel e o Hezbollah, elevando o nível de tensão na região.