Hillary Clinton acusa Trump de tentar ocultar arquivos do caso Epstein

247 - A ex-secretária de Estado e ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Hillary Clinton, acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de atuar para atrasar a divulgação dos arquivos relacionados ao criminoso sexual Jeffrey Epstein. A declaração foi feita em entrevista à BBC, publicada nesta segunda-feira (16), durante passagem por Berlim.

Hillary deve depor perante uma comissão do Congresso que apura as conexões de Epstein com figuras influentes da política e do empresariado. Na entrevista, ela afirmou que há demora proposital na liberação completa dos documentos.

“Divulguem os arquivos. Eles estão deliberadamente atrasando a divulgação”, declarou. Segundo ela, a condução do caso precisa garantir igualdade de tratamento entre todos os envolvidos. “Compareceremos, mas acreditamos que seria melhor se fosse público. Só quero que seja justo. Quero que todos sejam tratados da mesma forma.”

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tornou público, no mês passado, um novo conjunto de materiais do caso, somando mais de três milhões de documentos, fotografias e vídeos vinculados à investigação. Epstein foi condenado em 2008 por aliciar menores para fins sexuais e morreu em 2019, na prisão, enquanto aguardava novo julgamento.

Os arquivos citam nomes de políticos e celebridades que tiveram algum tipo de contato com o financista. O ex-presidente Bill Clinton (1993-2001), marido de Hillary, aparece com frequência nos registros, embora não haja evidências que o impliquem em crimes. Ele já reconheceu ter viajado no avião de Epstein no início dos anos 2000 para compromissos humanitários ligados à Fundação Clinton, mas afirma que nunca esteve na ilha particular do empresário.

Hillary afirmou que os republicanos estariam direcionando ataques à sua família para desviar o foco de Trump, cujo nome também consta nos documentos. “Vejam só esse alvo fácil. Estão atrás dos Clinton, até mesmo de Hillary Clinton, que nunca conheceu o sujeito”, disse.

Ela declarou ainda que não manteve interações significativas com Epstein, que nunca viajou em sua aeronave e jamais esteve em sua ilha. Sobre Ghislaine Maxwell, ex-parceira de Epstein condenada a 20 anos de prisão por participação no tráfico de meninas, Hillary afirmou ter se encontrado com ela “em algumas ocasiões”.

O presidente Trump nega qualquer irregularidade e também rejeitou que a convocação dos Clinton ao Congresso seja uma estratégia para desviar atenções. O depoimento de Hillary está marcado para quarta-feira (26), e o de Bill Clinton para o dia seguinte.