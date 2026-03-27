Houthis dizem que estão “com o dedo no gatilho” para entrar na guerra

Reuters - Os houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, disseram nesta sexta-feira que estavam prontos para intervir militarmente se outros países se juntassem aos Estados Unidos e a Israel em sua guerra contra o Irã, ou se o Mar Vermelho fosse usado para lançar ataques contra a República Islâmica.

"Confirmamos que nossos dedos estão no gatilho para uma intervenção militar direta" se quaisquer novas alianças se juntarem a Washington e Israel contra o Irã e seus aliados, ou se o Mar Vermelho for usado para "operações hostis" contra o Irã, disse o porta-voz militar do grupo, Yahya Saree, em um discurso televisionado.

Saree também disse que os houthis estavam preparados para agir se o que ele chamou de escalada contra o Irã e o "eixo de resistência" continuasse, mas não disse qual seria a forma de qualquer intervenção.

A advertência levanta a perspectiva de um confronto regional mais amplo, especialmente devido à capacidade dos houthis de atingir alvos muito além do Iêmen e interromper as rotas de navegação ao redor da Península Arábica.

Os aliados xiitas do Irã no Líbano e no Iraque já se juntaram à guerra na região desencadeada pelos ataques dos EUA e de Israel contra Teerã. Até agora, os houthis não haviam anunciado nenhuma entrada direta na guerra, apesar de sua capacidade militar e posição geográfica com vista para o Mar Vermelho.

Em seu discurso, Saree também disse que o grupo não permitiria que o Mar Vermelho fosse usado para realizar "operações hostis" contra o Irã ou qualquer país muçulmano. Ele alertou contra qualquer endurecimento adicional do que descreveu como "o bloqueio ao Iêmen".

Saree pediu a interrupção imediata dos ataques dos EUA e de Israel ao Irã e aos países aliados, incluindo os territórios palestinos, o Líbano e o Iraque, e pediu a implementação do acordo de cessar-fogo em Gaza.

Depois que o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel pelo grupo militante palestino Hamas desencadeou a guerra em Gaza, os houthis começaram a atacar a navegação internacional no Mar Vermelho, dizendo que estavam agindo em apoio aos palestinos.

O grupo também lançou drones e mísseis contra Israel, atraindo ataques aéreos retaliatórios de Israel e ataques dos EUA contra alvos houthis no Iêmen.

Os houthis interromperam esses ataques após um cessar-fogo mediado pelos EUA entre Israel e o Hamas em outubro de 2025.

(Reportagem de Enas Alashray e Ahmed Tolba)