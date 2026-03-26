Iêmen reafirma apoio ao Irã e alerta países árabes sobre conspiração sionista

247 - O governo do Iêmen voltou a manifestar apoio firme ao Irã e fez um alerta direto aos países árabes para que não participem do que classificou como uma “conspiração sionista” na região. A declaração foi feita em meio à escalada de tensões no Oriente Médio, após ações militares atribuídas aos Estados Unidos e a Israel contra alvos iranianos.

As informações foram divulgadas pela emissora iraniana HispanTV. Segundo o veículo, o presidente do Conselho Político Supremo do Iêmen, Mahdi al-Mashat, reafirmou a solidariedade de seu país ao Irã e advertiu governos árabes e islâmicos sobre os riscos de se alinharem às ofensivas contra Teerã.

Durante pronunciamento, Al-Mashat destacou que o Irã tem o direito de se defender diante de ataques externos e criticou os interesses expansionistas na região. Ele afirmou que a ofensiva militar contra o país persa está ligada a políticas “gananciosas” associadas ao sionismo.

Dirigindo-se diretamente aos países árabes, o líder iemenita declarou: “se vocês não ajudarem a derrotar a conspiração sionista, pelo menos não se tornem instrumentos para levá-la adiante”.