ONU diz que a guerra no Oriente Médio está 'fora de controle' e pode se expandir

247 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, emitiu um alerta grave nesta quarta-feira (25) sobre o conflito entre Estados Unidos e Irã, que já se estende por mais de dez países no Oriente Médio.

Em discurso proferido na sede da ONU, em Nova York, Guterres foi categórico ao avaliar o estágio atual das hostilidades. "A guerra está fora de controle. O mundo está encarando a iminência de uma guerra maior", declarou o dirigente, conforme reportado pela agência de notícias Reuters.

Segundo a Reuters, Guterres também recordou avisos anteriores que havia feito sobre os riscos de uma escalada incontrolável. "Eu já havia alertado que os combates representavam o risco de desencadear uma reação em cadeia que ninguém conseguiria controlar", afirmou o secretário-geral, reforçando a gravidade do momento geopolítico global e a urgência de uma solução negociada entre as partes.

O apelo diplomático da ONU

No mesmo pronunciamento, Guterres defendeu uma mudança de rota e convocou as nações envolvidas a abandonarem a lógica da confrontação. "Chegou a hora de parar de subir a escada da escalada e começar a subir a escada diplomática", afirmou.

O secretário-geral dirigiu mensagens diretas tanto aos países ocidentais quanto ao Irã. "Minha mensagem para os Estados Unidos e Israel é que já passou da hora de acabar com a guerra — o sofrimento humano se aprofunda, as baixas civis aumentam e o impacto econômico global se torna cada vez mais grave", disse. Em seguida, voltou-se para Teerã: "Minha mensagem para o Irã é que pare de atacar seus vizinhos."

Como o conflito começou e se expandiu

O estopim do conflito remonta a 28 de fevereiro, quando os EUA e forças israelenses lançaram ataques contra o Irã sob o argumento de que o país asiático estaria desenvolvendo armamento nuclear — acusação que a própria ONU negou ter encontrado evidências para sustentar.

O que começou como um confronto bilateral rapidamente extrapolou fronteiras. O Líbano, onde o Hezbollah tem sua base de operações, passou a ser alvo direto de ataques israelenses. O Catar, apesar de ter maioria populacional xiita, abriga a maior base aérea americana da região — estrutura que foi atacada por Teerã. O impacto no país foi imediato: duas instalações de produção de gás natural foram danificadas em ofensivas iranianas, forçando Doha a interromper sua produção.

A violência se alastrou ainda mais. Bases militares dos EUA em Omã foram atingidas por ataques iranianos. Bahrein e Arábia Saudita também sofreram ofensivas. Iraque, Jordânia, Azerbaijão, Chipre e Emirados Árabes Unidos igualmente foram arrastados para a escalada do conflito, compondo um mapa de instabilidade que se expande a cada semana.

Irã descarta confronto com países do Golfo

Em meio à tensão crescente, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, buscou diferenciar os alvos das ações de Teerã. Segundo a mídia estatal iraniana, que repercutiu as declarações do ministro após os ataques realizados no último sábado, Araghchi afirmou que o Irã não está em confronto com as nações do Golfo Pérsico, mas em enfrentamento direto com os Estados Unidos.

A declaração é relevante no contexto das alianças regionais. Os EUA contam formalmente com ao menos oito parceiros no Oriente Médio, entre eles Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Kuwait, Egito e Síria. O Irã, por sua vez, mantém vínculos estratégicos com o Paquistão, com o Hezbollah — organização sediada no Líbano — e com grupos no Iêmen.

O posicionamento iraniano, aliado ao alerta da ONU sobre uma guerra que já não respeita limites geográficos definidos, evidencia que o Oriente Médio vive um dos momentos de maior instabilidade de sua história recente — sem que qualquer dos lados envolvidos sinalize disposição concreta para recuar.